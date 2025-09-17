Fiscalía investiga a un hospital belga tras el escándalo del donante de esperma con gen cancerígeno

La Fiscalía de Bruselas ha abierto una investigación sobre la clínica de fertilidad del Hospital Universitario de Bruselas (UZ Brussel) en relación con el caso del donante de esperma danés portador de un gen cancerígeno que es padre biológico de 55 niños en Bélgica.

La investigación se inició tras descubrirse que varias clínicas de fertilidad del país habían superado el límite legal de seis mujeres receptoras por cada donante de esperma. Una de esas clínicas sería la UZ Brussel, centro que ya ha confirmado que la Fiscalía se ha puesto en contacto con ellos para pedir explicaciones. Así lo ha contado la radiotelevisión flamenca 'VRT'.

Un donante con más de 50 hijos en Bélgica

El escándalo salió a la luz el pasado mes de mayo, cuando se conoció que 39 mujeres en Bélgica habían concebido 55 niños con el esperma de un donante danés portador de un gen cancerígeno. Esta cifra superaba con creces el máximo permitido por la legislación belga.

Con posterioridad, se supo además que al menos tres clínicas del país habían cometido errores de control y utilizado el material genético del mismo donante para más de seis mujeres. En toda Europa, al menos 67 personas han nacido gracias al esperma de este mismo donante.

Nuevo control de los donantes

Hasta comienzos de 2024, cada clínica solo podía comprobar si ella misma había rebasado el límite legal, pero no existía un registro centralizado. Esto permitía que el mismo donante fuera utilizando en distintos centros sin que hubiera un control global.

Desde enero de este año existe una base de datos central de donantes de esperma, que obliga a registrar en todo el país cuántas mujeres han sido inseminadas con el material genético de un mismo donante. La Fiscalía de Bruselas inició su investigación a finales de junio. De momento no se ha designado juez de instrucción ni se ha aclarado si otras clínicas están siendo investigadas.

Reacciones de los hospitales

El hospital UZ Brussel ha confirmado en un comunicado que está colaborando con total transparencia con las autoridades judiciales, aunque ha rehusado hacer más comentarios. Esta misma semana, el sanitario anunció que ponía fin a su colaboración con el banco de esperma danés ESB, tras conocerse los problemas revelados en mayo.

El hospital ZAS de Amberes, por su parte, también ha revisado su cooperación con el banco ESB, aunque todavía no ha roto su relación con la entidad. Este suceso no es un caso aislado. El pasado mes de mayo, un donante de esperma portaba una mutación genética que predispone al cáncer, y varios niños nacidos a partir de sus gametos desarrollaron enfermedades graves.

Varios departamentos de genética y pediatría de toda Europa investigaron sus propios casos, lo que acabó con pruebas a 67 niños de 46 familias en ocho países europeos, encontrándose la variante en 23 de ellos y cáncer en 10.

