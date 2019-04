Fernández Díaz dice que no se puede "bajar la guardia" por si llega a España el flujo de refugiados

El ministro español del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, dijo que no pueden "bajar la guardia" por si el cierre de la ruta de los Balcanes occidentales deriva en una nueva ruta de refugiados que llegue a España, al tiempo que pidió soluciones solidarias y no demagógicas. "No podemos bajar la guardia", admitió Fernández Díaz a su llegada al Consejo de Ministros europeos de Interior, que se celebra hoy en Bruselas.

El ministro advirtió de que "hay que ser prudentes" porque de lo contrario se pueden acelerar los problemas, y reconoció que si se cierra la ruta de los Balcanes occidentales y la del Mediterráneo central es "evidente" que existe el peligro de que derive hacia el Mediterráneo central desde Marruecos, Mauritania o Senegal.

"Eso sería trasladar el problema", admitió, al tiempo que pidió que no se arregle un problema para crear otro. Para evitarlo, el ministro consideró que hay que actuar con responsabilidad y solidaridad, pero "sin demagogia".