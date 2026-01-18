Una explosión en una fábrica deja 2 muertos y 78 heridos

Este domingo, una explosión en una planta de placas de acero en Baotou, ciudad de la región de Mongolia Interior en el norte de China, ha causado la muerte de al menos dos personas y ha dejado a 78 más con lesiones, cuatro de ellas graves, según han informado las autoridades locales.

Dos personas están desaparecidas

El incidente ha tenido lugar alrededor de las 15:00 hora local, en la fábrica BoigangUnited Steel, ubicada en la zona occidental de la ciudad, según ha indicado la agencia oficial Xinhua. Minutos más tarde, las autoridades han confirmado que además de los fallecidos, dos personas se encuentran desaparecidas, y los 78 heridos se han trasladado a los distintos hospitales para recibir atención médica.

Más de 170 agentes, 70 vehículos policiales y 130 bomberos junto a equipos de rescate, han participado en las operaciones de emergencia para controlar la situación y buscar a los desaparecidos. La explosión fue lo suficientemente fuerte como para generar temblores en los alrededores, pero la causa del accidente aún se está investigando.

Protocolos insuficientes

Los accidentes industriales son relativamente frecuentes en China debido a la aplicación inconsistente de las normas de seguridad y a la existencia de protocolos insuficientes, hace un año, otra explosión en otra fábrica de fuegos artificiales en el condado de Linli, dejaba nueve muertos y 26 heridos.

Otras noticias de explosiones

Este fin de semana ha tenido lugar una explosión en la estación de trenes de Tortosa, en Cataluña, provocada por un vagón que estaba estacionado y vacío en la vía y se incendiaba de repente. Esto provocó el cierre inmediato de la estación y la suspensión de todas las circulaciones.

Desde el administrador de infraestructuras ferroviarias detallan que se movilizó personal de Bomberos y de electrificación, y que se vieron afectados trenes de media distancia por detenciones. Además de efectivos de Bombers, también acudieron al lugar agentes de la Policía Local y de los Mossosd’Esquadra, que acordonaron la zona por motivos de seguridad.

Un muerto y nueve personas heridas en una explosión en Carabanchel

Este mismo mes ocurría otra explosión pero esta vez en el barrio madrileño de Carabanchel, donde una mujer fallecía y nueve personas resultaban heridas, algunas en estado grave, tras una explosión de gas registrada en una vivienda. La víctima mortal era una mujer de edad avanzada.

