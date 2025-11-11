El exdirector de la BBC Tim Davie llama a "luchar" por su periodismo tras su dimisión y el ultimátum de Trump

Tim Davie, director general saliente de la BBC, ha instado a los más de 20.000 empleados de la corporación estatal británica a "luchar por nuestro periodismo" tras la crisis desatada por los errores editoriales en la sección de noticias e informativos destapados en el último año, lo que ha provocado su reciente dimisión. Davie, además, asegura estar "orgulloso del periodismo de su cadena".

Sin embargo, la junta de gobernación de la cadena británica aún no ha respondido públicamente al ultimátum del presidente Donald Trump, que ha amenazado con una demanda a la BBC por presunta difamación en el contenido de un documental emitido en Reino Unido en octubre de 2024, según informa el diario El Mundo.

El mandatario estadounidense pide mil millones de dólares (unos 860 millones de euros) en daños y perjuicios ocasionados tras la difusión del programa Trump, ¿una segunda oportunidad? La BBC ha reconocido el "error de juicio" en la edición del discurso de Trump en enero de 2021 que, según admitió esta semana el presidente de la junta, Samir Shah, "da la impresión" de que el entonces derrotado presidente llamaba a las masas a "la acción violenta".

La BBC en crisis

La ministra de Cultura, Medios y Deportes, Lisa Nandy, ha admitido este martes la "gravedad"de los alegados fallos de precisión e imparcialidad que ha causado la amenaza de acción legal de Trump y la dimisión de Davie y la responsable global de BBC News. La ministra advirtió, sin embargo, de los que se aprovechan de la crisis para "lanzar un ataque sostenido" contra la BBC.

El silencio de Starmer

El Gobierno de Keir Starmer no ha compartido ninguna medida, acción o respuesta a esta situación, destacando la independencia de la cadena y las buenas relaciones del primer ministro con el presidente estadounidense.

El ultimátum de Trump termina a las 22:00 horas GMT del viernes 14. Trump exige una retractación "completa y justa" del documental y de otras "declaraciones falsas, difamatorias, despectivas, engañosas e incendiarias" sobre él. Además, pide una disculpa del ente público y una "indemnización apropiada" al daño supuestamente causado. La BBC ya retiró hace unos días el polémico documental.

No obstante, Davie trata de calmar la tensión en la BBC. "Estoy muy orgulloso de esta organización. Ha pasado por momentos difíciles, pero hace un gran trabajo. La narrativa no la marcarán nuestros enemigos", afirmó este martes en un encuentro con la plantilla.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.