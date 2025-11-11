Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

CRISIS BBC

El exdirector de la BBC Tim Davie llama a "luchar" por su periodismo tras su dimisión y el ultimátum de Trump

La junta de gobernación de la BBC aún no ha respondido públicamente al ultimátum del presidente Donald Trump, que ha amenazado con una demanda por presunta difamación en el contenido de un documental emitido en octubre de 2024.

Tim Davie, exdirector de la BBC

El exdirector de la BBC Tim Davie llama a "luchar" por su periodismo tras su dimisión y el ultimátum de Trump | Europa Press

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Tim Davie, director general saliente de la BBC, ha instado a los más de 20.000 empleados de la corporación estatal británica a "luchar por nuestro periodismo" tras la crisis desatada por los errores editoriales en la sección de noticias e informativos destapados en el último año, lo que ha provocado su reciente dimisión. Davie, además, asegura estar "orgulloso del periodismo de su cadena".

Sin embargo, la junta de gobernación de la cadena británica aún no ha respondido públicamente al ultimátum del presidente Donald Trump, que ha amenazado con una demanda a la BBC por presunta difamación en el contenido de un documental emitido en Reino Unido en octubre de 2024, según informa el diario El Mundo.

El mandatario estadounidense pide mil millones de dólares (unos 860 millones de euros) en daños y perjuicios ocasionados tras la difusión del programa Trump, ¿una segunda oportunidad? La BBC ha reconocido el "error de juicio" en la edición del discurso de Trump en enero de 2021 que, según admitió esta semana el presidente de la junta, Samir Shah, "da la impresión" de que el entonces derrotado presidente llamaba a las masas a "la acción violenta".

La BBC en crisis

La ministra de Cultura, Medios y Deportes, Lisa Nandy, ha admitido este martes la "gravedad"de los alegados fallos de precisión e imparcialidad que ha causado la amenaza de acción legal de Trump y la dimisión de Davie y la responsable global de BBC News. La ministra advirtió, sin embargo, de los que se aprovechan de la crisis para "lanzar un ataque sostenido" contra la BBC.

El silencio de Starmer

El Gobierno de Keir Starmer no ha compartido ninguna medida, acción o respuesta a esta situación, destacando la independencia de la cadena y las buenas relaciones del primer ministro con el presidente estadounidense.

El ultimátum de Trump termina a las 22:00 horas GMT del viernes 14. Trump exige una retractación "completa y justa" del documental y de otras "declaraciones falsas, difamatorias, despectivas, engañosas e incendiarias" sobre él. Además, pide una disculpa del ente público y una "indemnización apropiada" al daño supuestamente causado. La BBC ya retiró hace unos días el polémico documental.

No obstante, Davie trata de calmar la tensión en la BBC. "Estoy muy orgulloso de esta organización. Ha pasado por momentos difíciles, pero hace un gran trabajo. La narrativa no la marcarán nuestros enemigos", afirmó este martes en un encuentro con la plantilla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Alerta en Filipinas por el supertifón Fung-Wong: dos muertos y un millón de personas evacuadas

Tifón Fung-wong en Filipinas

Publicidad

Mundo

Tim Davie, exdirector de la BBC

El exdirector de la BBC Tim Davie llama a "luchar" por su periodismo tras su dimisión y el ultimátum de Trump

Avión MiG-31 ruso

La Inteligencia rusa asegura haber frustrado una operación entre Ucrania y Reino Unido para "secuestrar" un avión de combate

Ola al Zanoun, periodista gazatí: "Nadie sabría lo que ha ocurrido allí si no fuera por los periodistas palestinos"

Ola al Zanoun, periodista gazatí: "En cualquier momento podías morir, vives asustado"

La Unión Europea creará una división de inteligencia
¿Inteligencia europea?

La Unión Europea creará una división de inteligencia bajo el mando de la presidenta de la Comisión Europea

Demoras en el aeropuerto de Chicago por el cierre parcial del gobierno estadounidense
Parálisis de gobierno

Trump amenaza a los controladores aéreos mientras continúan los problemas en los aeropuertos

Christian Brueckner, sospechoso de la desaparición de Madeleine
Madeleine McCann

Le otorgan la libre circulación a Christian Brueckner, principal sospechoso del caso Madeleine McCann

Bruckner, que recientemente salió de prisión tras cumplir condena por violación y otros delitos, aún deberá llevar una tobillera eléctrica y presentarse ante su servicio de libertad condicional.

Muere Yasser Arafat
Yasser Arafat

El misterio de la muerte de Yasser Arafat: ¿Envenenado o conspiración?

El líder palestino es una de las figuras más importantes en la historia del conflicto palestino-israelí. Su muerte continúa siendo un misterio.

Putin

El gobierno ruso toma el control absoluto sobre el internet en Rusia

Policía inspecciona el lugar de la explosión cerca del Fuerte Rojo en Nueva Delhi

Al menos ocho muertos y 15 heridos tras la explosión en un coche cerca del Fuerte Rojo en Nueva Delhi

Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy queda en libertad tras pasar 20 días en prisión

Publicidad