Europa se rebela ante el "chantaje" de Trump por Groenlandia y se reúne para afrontar la situación

Crece la preocupación en Groenlandia y en las capitales europeas ante la ofensiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacerse con el control de la isla. El mandatario ha elevado la presión al anunciar aranceles contra los países europeos que participan en el despliegue militar en el territorio ártico y ha asegurado que los mantendrá hasta que Dinamarca acepte venderla.

La amenaza ha tenido un efecto inmediato. La Unión Europea ha convocado este domingo a las 17:00 una reunión de urgencia de los ministros de Exteriores de los Veintisiete para coordinar una respuesta conjunta frente a lo que ya se percibe como una escalada sin precedentes entre aliados.

Aranceles como instrumento de presión

Trump ha anunciado que impondrá a partir del 1 de febrero aranceles del 10 % a todos los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, países que han enviado tropas a Groenlandia en el marco de la OTAN. La tasa aumentaría hasta el 25 % a partir del 1 de junio y se mantendría hasta lograr la anexión de la isla.

Desde Washington se justifica la medida por supuestos riesgos para la seguridad en el Ártico, aunque los países implicados insisten en que el despliegue no supone una amenaza. El líder del Comando Conjunto Ártico, el mayor general Soren Andersen, ha subrayado que "nunca esperaría que un país de la OTAN atacase a otro. Y según la ley danesa, si un soldado danés es atacado, tiene la obligación de contraatacar".

En las calles de Groenlandia, el rechazo es rotundo. Manifestantes denuncian la presión estadounidense y defienden que esta es "una lucha por la libartad, por la OTAN, por lo que todo el hemisferio occidental ha estado luchando desde la Segunda Guerra Mundial". Otros ciudadanos son aún más contundentes: "Es un matón. No le importa nada" y "No sé en qué está pensando".

Europa se planta y estudia represalias

El presidente francés, Emmanuel Macron, pedirá formalmente a la UE que active el instrumento anticoerción europeo por las amenazas de Trump. Este mecanismo permitiría imponer contramedidas como aranceles a productos estadounidenses o restricciones en licitaciones públicas. Macron ya ha advertido de que "las amenazas arancelarias son inaceptables" y ha asegurado que Europa responderá "de manera unida y coordinada".

Los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, Ursula Von der Leyen y António Costa, han reafirmado que "la integridad territorial y la soberanía son principios fundamentales del derecho internacional" y han advertido de que los aranceles "socavarían las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral descendente". Ambos han insistido en que Europa seguirá "comprometida con la defensa de su soberanía".

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha alertado de que esta confrontación solo beneficia a terceros: "China y Rusia deben estar disfrutando de un día de campo. Son ellos quienes se benefician de las divisiones entre aliados".

Rechazo incluso entre aliados de Trump

Las críticas se han extendido por todo el continente. El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, se ha declarado "sorprendido" por el anuncio y ha recordado que el objetivo del despliegue es reforzar la seguridad en el Ártico. El primer ministrobritánico, Keir Starmer, considera "completamente errónea" la imposición de aranceles a aliados por buscar la seguridad colectiva de la OTAN.

Incluso la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cercana políticamente a Trump, ha marcado distancias: "Imponer nuevas sanciones hoy es un error. Creo que es necesario reanudar el diálogo sobbre este tema y evitar una escalada". En la misma línea, ha insistido en que se trata de "un problema de comprensión y comunicación" y no de una iniciativa "antiamericana".

Mientras tanto, Groenlandia y Dinamarca mantienen el mensaje de que la isla "no está en venta" y reclaman resolver la crisis "en paz".

