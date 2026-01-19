Europa envía sus condolencias tras la tragedia ferroviaria de Adamuz: "Europa está con el pueblo español"

Los principales líderes europeos han expresado su solidaridad con España tras el grave accidente ferroviario ocurrido en el término municipal de Adamuz, en Córdoba, donde el choque entre dos trenes de alta velocidad ha dejado decenas de víctimas mortales.

Desde Bruselas, Ursula Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, a través de un post en su red social en X ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas. "Esta noche estáis en mis pensamientos", ha señalado en el mensaje.

En la misma línea se ha pronunciado la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien ha afirmado que "Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles" y ha destacado la rápida actuación de los equipos de rescate que trabajan en la zona del siniestro. También ha publicado un mensaje de solidaridad el presidente del Consejo Europeo, António Costa, "consternado por el terrible accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba".

Las muestras de apoyo han llegado también desde varias capitales europeas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni han sido los primeros en reaccionar. "Con gran tristeza me enteré del accidente ferroviario en Andalucía, donde descarrilaron dos trenes de alta velocidad. Italia comparte el dolor de España por esta tragedia. Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias", escribió la líder italiana.

Mensajes similares han sido difundidos por otros líderes comunitarios, que han coincidido en destacar la unidad europea ante la tragedia, como el canciller alemán, Friedrich Merz, o el Primer Ministro de Polonia, Donald Tusk.

El accidente ha generado una amplia conmoción tanto dentro como fuera de España. Desde las instituciones europeas se insiste en un mensaje común: acompañar a España en el dolor y reafirmar la solidaridad de toda la Unión Europea en un momento marcado por la tragedia.

