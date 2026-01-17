Una estudiante de 13 años muere tras "incendiarse su litera con un mechero mientras dormía"

Una niña de 13 años falleció mientras dormía después de que se declarara un incendio en su vivienda familiar en Prescot, Merseyside. El suceso, ocurrido en la noche del 2 de abril del año pasado, ha conmocionado a la comunidad local y ha suscitado una investigación que, un año después, no ha logrado esclarecer completamente las causas del incendio. Se trata, además, del segundo fuego sospechoso registrado en la misma vivienda en menos de un año.

Los servicios de emergencia fueron los que se encontraron a Layla Allen muerta en el lugar de los hechos. Según explicó durante la audiencia de investigación Ruth Baller-Wilson, investigadora del Servicio de Bomberos y Rescate de Merseyside, "no existen indicios de que la menor intentara escapar del incendio, lo que sugiere que se encontraba dormida cuando comenzaron las llamas".

El fuego se extendió rápidamente al colchón

Los investigadores determinaron que el fuego se originó en la litera superior del dormitorio de Layla y se propagó rápidamente por la ropa de cama hasta alcanzar el colchón. La presencia de una ventana abierta junto a la cama habría facilitado la entrada de oxígeno, acelerando la combustión. Aunque no se ha podido identificar una causa definitiva, la investigación ha declarado que "es muy probable" que el incendio se iniciara mediante una llama viva, como la de un mechero.

Baller-Wilson señaló que Layla era una adolescente sana y físicamente capaz, sin obstáculos que le impidieran escapar. "No había ninguna razón por la que no hubiera podido bajar de la litera si hubiera estado despierta", explicó, añadiendo que, incluso en el caso de que su ropa se hubiera incendiado, se habría esperado algún intento de huida.

El principal obstáculo de la investigación

La forense Anita Bhardwaj emitió un comunicado, subrayando que la policía "no puede descartar ninguna hipótesis". Uno de los principales obstáculos de la investigación fue la imposibilidad de entrevistar a los otros cinco hijos de la familia, todos ellos presentes en la casa en el momento del incendio.

Los padres se opusieron a que los menores fueran interrogados, argumentando que revivir el suceso les causaría un daño emocional grave. Esta decisión fue respaldada por los servicios sociales infantiles.

Otro fuego en la misma vivienda, seis meses antes

La investigación también reveló que seis meses antes del incendio mortal se produjo otro fuego en la misma vivienda. En aquella ocasión, un niño de la familia prendió fuego a una cama con un mechero, causando importantes daños materiales. Tras ese incidente, los bomberos ofrecieron a la familia participar en un programa de asesoramiento en seguridad contra incendios, conocido como SAFE, pero la madre rechazó la intervención.

Durante la audiencia, la forense expresó su profunda preocupación por la repetición de incendios en circunstancias similares y recalcó la importancia de aceptar apoyo y orientación profesional. "Este es el segundo incendio relacionado con mecheros en un corto periodo de tiempo, y esta vez el resultado ha sido trágico", afirmó.

La Policía de Merseyside continúa recabando información, aunque reconoce que la falta de testimonios clave limita el avance de la investigación. El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad infantil, el acceso de los menores a objetos peligrosos y la importancia de la prevención de incendios en el hogar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.