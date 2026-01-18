Estados Unidos mata al líder de Al Qaeda con un ataque en Siria

Las fuerzas armadas de Estados Unidos han matado en el noroeste de Siria a un dirigente terrorista con vínculos tanto con Al Qaeda como con el Estado Islámico (ISIS), a quien Washington responsabiliza de la emboscada en la que murieron dos militares estadounidenses y un intérprete civil el pasado mes de diciembre. Así lo ha informado este sábado el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

La operación se llevó a cabo el viernes 16 de enero y forma parte de una serie de acciones militares lanzadas por EEUU contra ISIS tras la muerte de varios de sus ciudadanos. Según el comunicado oficial, el objetivo del ataque fue Bilal Hasan al-Jasim, descrito en el comunicado como un "veterano líder extremista involucrado en la planificación de atentados y con vínculos directos con el atacante de ISIS que mató e hirió a personal estadounidense y sirio recientemente en Palmira".

"No existe refugio seguro para quienes ejecutan"

El comandante del CENTCOM, almirante Brad Cooper, ha afirmado que esta acción demuestra la firme determinación de Estados Unidos de perseguir a quienes atenten contra sus fuerzas. "No existe refugio seguro para quienes ejecutan, planifican o incitan ataques contra ciudadanos estadounidenses y nuestros combatientes. Los encontraremos", ha advertido.

La muerte de al-Jasim se enmarca en la operación denominada Hawkeye Strike ("Ojo de Halcón"), bajo la cual Estados Unidos y sus aliados han atacado más de un centenar de objetivos relacionados con infraestructura y armamento de ISIS, utilizando más de 200 municiones de precisión. De acuerdo con CENTCOM, durante el último año "se han detenido a más de 300 integrantes del grupo" y se ha abatido a más de 20 combatientes en distintos puntos de Siria.

Hace una semana, el comando estadounidense informó de una nueva ronda de bombardeos contra posiciones del ISIS como represalia por la muerte de tres ciudadanos estadounidenses. El ataque al que se refieren ocurrió el 13 de diciembre, cuando un combatiente solitario del grupo yihadista abrió fuego durante una reunión entre soldados estadounidenses y líderes locales, causando tres muertos y tres heridos antes de ser abatido.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, hace casi un año, Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones militares en al menos seis países: Yemen, Somalia, Irán, Nigeria, Siria y Venezuela, principalmente mediante bombardeos selectivos con aviones y drones contra objetivos que considera estratégicos.

