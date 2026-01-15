Estados Unidos intercepta un sexto petrolero con crudo venezolano en el Caribe

Estados Unidos ha interceptado en las últimas horas un sexto petrolero que transportaba crudo venezolano en el mar Caribe, en el marco de la operación militar lanzada por la Administración de Donald Trump para impedir la salida de petróleo desde Venezuela sin autorización estadounidense. La actuación se ha producido a escasas horas del encuentro previsto en la Casa Blanca entre el mandatario estadounidense y la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, en un contexto de máxima tensión regional.

Según ha informado el Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), la operación fue ejecutada por fuerzas desplegadas desde el portaaviones USS Gerald R. Ford, que procedieron al abordaje del petrolero Verónica. La intervención se desarrolló "sin incidentes" y forma parte del dispositivo de vigilancia reforzada que Washington mantiene sobre las rutas marítimas del Caribe.

La operación Lanza Sur

Desde el Mando Sur, las autoridades militares estadounidenses han subrayado que el Verónica operaba "en desafío a la cuarentena" impuesta por la Casa Blanca a buques sospechosos de transportar petróleo venezolano fuera de los canales considerados legales por Estados Unidos. En un comunicado difundido en redes sociales, SOUTHCOM ha defendido que esta nueva interceptación confirma la "eficacia" de la operación Lanza Sur, puesta en marcha para frenar lo que Washington califica como actividades ilícitas en el hemisferio occidental.

El Pentágono insiste en que solo podrá salir petróleo de Venezuela si existe una "coordinación adecuada" y si las operaciones se ajustan a la legalidad establecida por las sanciones estadounidenses. En este sentido, Estados Unidos sostiene que la misión tiene como objetivo "restaurar la seguridad" y poner fin a prácticas que considera una amenaza para la estabilidad regional.

Seis petroleros interceptados

Con la captura del Verónica, ya son seis los petroleros interceptados por las fuerzas estadounidenses en el mar Caribe desde que Trump intensificó en 2025 la campaña contra el comercio de crudo venezolano. Esta estrategia se enmarca en una política más amplia de presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, al que Washington acusa de sostener redes ilegales de exportación de hidrocarburos.

El punto álgido de esta ofensiva se produjo el pasado 3 de enero, cuando Estados Unidos lanzó una operación militar directa contra Venezuela. El ataque dejó cerca de un centenar de víctimas mortales y culminó con la detención de Maduro, un episodio que marcó un antes y un después en la relación entre ambos países y elevó la preocupación internacional por la escalada del conflicto.

Desde la Administración estadounidense se insiste en que la estrategia marítima continuará mientras persistan intentos de exportar crudo sin autorización. La Casa Blanca considera que estas acciones son clave para mantener la presión sobre Caracas y consolidar su influencia en el Caribe.

