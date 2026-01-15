España estudia sumarse a la misión europea de vigilancia en Groenlandia ante la tensión internacional

La situación en Groenlandia ha activado las alertas en Europa. El Gobierno español no descarta participar en la misión militar europea de vigilancia en el territorio autónomo danés, en un contexto marcado por el aumento de la tensión diplomática tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que ha reiterado su interés en hacerse con la isla.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado que España valora distintas opciones y que una eventual contribución se enmarcaría en una misión de carácter estrictamente preventivo. "Reforzar la vigilancia en Groenlandia podría ser una opción", ha indicado, aunque ha subrayado la necesidad de actuar con cautela y sin precipitar decisiones.

Una misión de vigilancia europea

Robles ha precisado que, en caso de concretarse, la participación española tendría un perfil limitado y estaría centrada en tareas de observación y control, en línea con el planteamiento de otros socios europeos. Francia, Alemania, Suecia y Noruega ya han anunciado el envío de efectivos al territorio, mientras que Berlín ha confirmado además el despliegue de un equipo de exploración junto a aliados de la OTAN.

Las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Dinamarca han evidenciado diferencias profundas sobre el futuro de la isla, considerada estratégica por su posición geopolítica y sus recursos naturales. Trump ha llegado a calificar como "inaceptable" cualquier escenario que no pase por el control estadounidense de Groenlandia, lo que ha incrementado la inquietud en las capitales europeas.

Defensa de la soberanía danesa

El Ejecutivo español ha reiterado su respaldo a la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia. Robles ha calificado de "gravísimo" un hipotético intento de anexión por parte de Estados Unidos y ha defendido que cualquier actuación debe respetar los marcos diplomáticos y de seguridad existentes. Aun así, ha descartado que este escenario suponga un colapso de la OTAN, al considerar que no se ha alcanzado ese punto.

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado que el Consejo Atlántico puede abordar un eventual refuerzo de la seguridad si algún socio considera que existen nuevas amenazas. Albares ha recordado que los groenlandeses y el Gobierno danés han expresado su voluntad de seguir formando parte de Dinamarca, Estado miembro de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica.

Movimientos sobre el terreno

Mientras se suceden los debates políticos, Francia ya ha iniciado su despliegue. Una quincena de militares franceses se encuentra en Nuuk participando en las maniobras Arctic Endurance. El presidente Emmanuel Macron ha anunciado que el contingente se ampliará con más medios terrestres, navales y aéreos, y ha defendido que Europa tiene una "responsabilidad particular" en la defensa de un territorio perteneciente a un país de la UE.

En el Congreso español, la posibilidad de enviar tropas ha generado posiciones encontradas. Los socios del PSOE en el Ejecutivo y en el Parlamento han marcado distancias y cuestionan la utilidad de un despliegue militar.

Por ahora, el Gobierno mantiene una posición abierta, a la espera de la evolución diplomática y de las decisiones que se adopten en el marco europeo y atlántico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.