Un español residente en Estocolmo: "Estaba aterrorizado porque no sabía nada de mis padres y no cogían el teléfono"

TRAS EL ATENTADO EN LA CAPITAL SUECA

Jorge Collado, un español residente en Estocolmo, cuenta que el ataque se ha producido en "el lugar más céntrico" de la capital de Suecia y que en este momento el metro "no está funcionando". "Estaba bastante aterrorizado porque no sabía nada de mis padres y no cogían el teléfono", reconoce.