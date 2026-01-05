Un equipo de la CIA se infiltró en el entorno de Maduro: Averiguaron "cómo se movía, qué comía y qué vestía"

La operación 'Resolución Absoluta' de Estados Unidos para atacar Venezuela y capturar a Nicolás Maduro no habría podido salir adelante sin los 150 diferentes tipos de aviones, la unidad de élite Delta Force y varias agencias de inteligencia. Sin embargo, un elemento que fue clave para que esta misión lograra los objetivos planteados fue la información proporcionada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con agentes infiltrados en Venezuela desde el pasado verano.

La información de la CIA ayudó a anticipar dónde dormiría el sábado, día en el que el expresidente fue capturado. La información fue esencial para "localizar" y situar a Maduro durante la operación, según detalló el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su rueda de prensa este sábado para informar sobre la intervención militar.

Un pequeño equipo de la CIA se trasladó en agosto de forma encubierta a Caracas, donde empezó a crear contactos hasta localizar un informante dentro del Gobierno de Maduro, según adelantaron The New York Times y la cadena CNN.

Los agentes de campo consiguieron operar dentro del Gobierno venezolano y ofreció información para seguir los movimientos y la ubicación de Maduro antes de su captura.

Un topo en el régimen

El equipo de la agencia descubrió "cómo se movía, dónde vivía, adónde viajaba, qué comía, qué vestía, cuáles eran sus mascotas", según aseguró general de la Fuerza Armada y jefe del Estado Mayor Conjunto de EE UU, Dan Caine.

El resultado fue una operación tácticamente precisa y rápidamente ejecutada que sacó a Maduro de su país sin pérdida de vidas estadounidenses, un resultado anunciado por el presidente Trump en medio de interrogantes significativas sobre la legalidad y el fundamento de las acciones estadounidenses en Venezuela.

El director de la CIA, John Ratcliffe, indicó hace unos meses, durante su discurso de confirmación al frente de la agencia de espías más famosa del mundo, que lideraría una organización más agresiva, dispuesta a llevar a cabo operaciones encubiertas para recopilar información y promover la política estadounidense, según recogía el New York Times.

Bombardeos a lanchas

Desde septiembre, el ejército de Estados Unidos ha bombardeado lanchas que supuestamente transportaban cargamento de droga. En total, hundieron una treintena de embarcaciones que surcaban las aguas del mar Caribe, junto a las costas de Venezuela, y el océano Pacífico, cerca de Colombia. En esas operaciones en el extranjero, han muerto unas 110 personas.