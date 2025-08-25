Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Elon Musk denuncia a Apple y a OpenAI por obstaculizar la competencia en Inteligencia Artificial

El magnate considera que Apple siempre beneficia a ChatGPT colocándolo en el primer puesto de la App Store.

Alba Gutiérrez
El multimillonario empresario Elon Musk y su empresa de inteligencia artificial xAI han demandado a Apple y al creador de ChatGPT en un tribunal federal de Estados Unidos en Texas. El motivo de la denuncia es que Musk considera que tanto Apple como ChatGPT están conspirando ilegalmente para impedir la competencia en el ámbito de la inteligencia artificial.

El empresario estadounidense asegura que ambas compañías conspiran para dar una visibilidad preferente a ChatGPT. Tal y como Musk comunicó a través de su red social X, "Apple está actuando de una manera que hace imposible que cualquier empresa de IA alcance el puesto número 1 en la App Store".

X y xAI, han sido las encargadas de presentar la demanda en Fort Worth, Texas, argumentando que la decisión de Apple de integrar OpenAI en el sistema operativo del iPhone perjudica la competencia y priva a los consumidores de opciones.

Todo este enfrentamiento se produce en un momento de máxima competencia en el sector. Grok, el asistente de Musk se integró directamente en la plataforma X. Posteriormente, sacó una versión nueva: Grok 4. Dicha versión logró escalar posiciones en la App Store tras ofrecerse de forma gratuita pero, nunca logró desbancar del primer lugar a ChatGPT. Para Musk, esto es un sesgo en el sistema de clasificación de Apple.

Musk y ChatGPT, un enfrentamiento con antecedentes

Anteriormente, el empresario ya advirtió de que emprendería acciones legales en el caso de que su aplicación no recibiese el mismo trato que las de la competencia.

Más allá de lo judicial, este caso alimenta la larga rivalidad entre Elon Musk y Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI. Musk fue uno de los fundadores de la compañía en 2015, pero abandonó la dirección en 2018 y desde ese momento, ha denunciado lo que considera un giro hacia un modelo de negocio cerrado y con ánimo de lucro.

Altman, por su parte, le ha acusado de utilizar sus recursos para autopromocionarse y manipular narrativas en redes sociales.

Elon conversó con Zuckeberg, fundador de Meta, para adquirir OpenAI

Elon Musk intentó "cortejar" a Mark Zuckeberg, el fundador de Meta, para hacer juntos una oferta de 97.400 millones de dólares para adquirir OpenAI a principios de este año, tal y como se ha detallado en documentos judiciales el pasado miércoles.

La posible unión entre Zuckeberg y Musk ha sorprendido ya que en redes sociales, ambos han tenido varios enfrentamientos.

La batalla legal también salpica a Apple

Esta batalla legal también salpica a Apple, que afronta presiones reguladoras en Estados Unidos y en Europa por su control sobre la App Store. En 2024, el Departamento de Justicia estadounidense presentó una demanda antimonopolio contra la compañía por mantener un monopolio en el mercado de los smartphones.

En paralelo, Bruselas le impuso una multa de 500 millones de euros por obstaculizar a los desarrolladores que querían usar sistemas de pago alternativos.

La denuncia de xAI podría desembocar en una investigación sobre cómo Apple decide qué aplicaciones destacan en sus rankings y si, realmente, existe un trato de favor hacia OpenAI.

