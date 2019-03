Sigue minuto a minuto toda la información de las elecciones en Estados Unidos

Hillary Clinton reconoce la labor de su equipo a lo largo de la campaña y le agradece su esfuerzo y dedicación: "He pasado toda mi vida luchando por las cosas en las que creía. He tenido éxitos y también he tenido momentos horribles. Muchos de vosotros estáis en el principio de vuestras carreras políticas y vais a tener éxito y caídas. Esta pérdida duele, pero no dejéis de luchar por lo que merece la pena".