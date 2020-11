Elecciones EEUU 2020: Última hora de los sondeos, encuestas, Donald Trump y Joe Biden, en directo

Donald Trump lleva días alentando a sus más fervientes simpatizantes para que en las elecciones en EEUU 2020 pasen el día en los colegios electorales observando a los votantes, listos para llamar a los abogados en cuanto perciban alguna irregularidad que el candidato del partido republicano lleva denunciando desde hace meses y que hasta el momento no ha refrendado ningún tribunal. La campaña demócrata del candidato Joe Biden ya ha advertido de que el "ejército de Trump" no puede interferir en la votación aunque no sea ilegal.