Duras imágenes: un agente deja ciego de un disparo a bocajarro a un joven manifestante en California
Un familiar del manifestante asegura que también sufrió fracturas en el cráneo. El joven fue arrastrado con la cara ensangrentada por el mismo agente que le disparó el proyectil no letal. Los hechos ocurrieron durante las protestas por el asesinato de Renee Good en Minneapolis.
Un joven manifestante ha resultado gravemente herido al ser disparado en la cara y a muy corta distancia por un agente federal durante unas protestas en Santa Ana, California, por el asesinato de Renee Good en Minneapolis.
El agente, que disparó con un proyectil no letal, arrastró y detuvo después al joven manifestante, al que se le puede ver la cara ensangrentada instantes después de recibir el disparo. Las imágenes son duras.
Asegura haber quedado ciego de un ojo
Un familiar del manifestante ha informado a 'ABC News' que el joven sufrió una fractura en el cráneo y se ha quedado ciego del ojo izquierdo: "Tiene un agujero en el globo ocular".
la víctima es Kaden Rummler, de 21 años, quien pasó tres días hospitalizado y se sometió a una operación de varias horas: "Nunca volveré a ver con mi ojo izquierdo, pero me alegro de estar vivo", ha dicho.