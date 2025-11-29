Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dos heridos en un tiroteo en un centro comercial de California durante el 'Black Friday'

Los heridos tuvieron que ser trasladados a un hospital y se procedió al desalojo del centro comercial

Imagen de archivo de un polic&iacute;a en EEUU

Imagen de archivo de un policía en EEUUiStock

Rosario Miñano
Publicado:

Al menos dos personas están heridas tras un tiroteo en el centro comercial Valley Fair Mall en Santa Clara (California) durante las rebajas del 'Black Friday' en Estados Unidos, según el Departamento de Policía de San José. Los heridos tuvieron que ser trasladados a un hospital cercano sin que se sepa por el momento en qué estado se encuentran.

Aunque consideran el tiroteo como un "incidente aislado" y no veían amenaza de un "tirador activo", los agentes evacuaron el centro comercial "para confirmar que no hay una persistente amenaza a la salud pública". Por ahora, el motivo de los disparos y la identidad del responsable se desconocen.

"Sin embargo, los oficiales están evacuando y desalojando el centro comercial para confirmar que no hay una persistente amenaza a la salud pública", informan.

San José y Santa Clara son ciudades que se encuentran a unos 80 kilómetros al sur de San Francisco. El tiroteo se produce pocos días después de que una persona atacara a dos agentes de la Guardia Nacional en Washington. Y, como consecuencia de las heridas, falleciera uno de ellos.

Estados Unidos ha registrado al menos 379 tiroteos masivos en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive.

