Trump dice que "muchas de las filtraciones que están saliendo de la Casa Blanca, son mentiras"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que "muchas de las filtraciones que están saliendo de la Casa Blanca son mentiras", criticando nuevamente a los medios por publicar "noticias falsas".

"Es mi opinión que muchas de las filtraciones que están saliendo de la Casa Blanca son mentiras creadas por los medios de las noticias falsas", ha dicho a través de su cuenta en la red social Twitter, insistiendo en sus críticas contra lo que describe como 'fake news'.

It is my opinion that many of the leaks coming out of the White House are fabricated lies made up by the #FakeNews media.