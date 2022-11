Críticas a Donald Trump por defender públicamente los negocios de su familia

A Donald Trump no le gusta el trato que se está dando a su hija Ivanka. Ya no vende, al menos tanto como antes. Ésa es la razón por la que algunos grandes almacenes han dejado de contar con su marca. Y aunque la filosofía de Trump es "America first", lo cierto es que la ropa de su hija se hace en China.

Las críticas por los negocios de la familia presidencial no cesan. Algunos medios aseguran que la Primera Dama sigue siendo propietaria de al menos tres empresas de joyas y accesorios. De hecho, Melania ha presentado una denuncia contra un periódico que le acusaba de haber sido acompañante de lujo, alegando que el daño podría privarle de sacar rendimiento a su posición privilegiada.

Algo que puede sorprender, pero no es nuevo. Ya las esposas de Roosvelt o Johnson participaron en anuncios y promociones de marcas. Eso sí, siempre lo hicieron con fines caritativos: Nancy Reagan contra las drogas, Laura Bush por la alfabetización de los niños o, la última, Michelle Obama, que ha promovido la comida saludable en el país con más obesidad del mundo o la educación de las niñas en todo el planeta.

Los expertos aconsejan a Melania que, si quiere vender algo, empiece por escribir. Seguro que sus relatos se venderían aunque, de momento, no duerma en la Casa Blanca y ostente el título de Primera Dama desde la Quinta Avenida de Nueva York.