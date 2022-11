Peña Nieto recibirá a los ministros de Trump en función del resultado de las reuniones que mantendrán con sus homólogos

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, analiza si recibe a los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, de visita en el país, en función de los resultados de las reuniones que éstos tienen con sus homólogos mexicanos. "La recepción en (la residencia presidencial de Los) Pinos se dará, si se da, en el contexto de los acuerdos que se puedan lograr en el transcurso" del día, dijo el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, a la cadena Televisa.

"Todo depende de los acuerdos a los que se llegue y si hay cosas importantes y propositivas, o mensajes muy claros que hay que enviar a través de estos emisarios", añadió Guajardo, que subrayó que la condición es que "haya elementos de sustancia".

Según la agenda del Departamento de Estado de EEUU, la eventual reunión de los enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, con el mandatario mexicano está prevista a las 13.00 horas locales (19.00 GMT) y será reservada, sin acceso de los medios de comunicación.

Ayer, tras llegar a la capital mexicana, Tillerson y Kelly asistieron a una cena con los secretarios mexicanos de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, y de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón.

Uno de los puntos de desencuentro entre México y Estados Unidos es la amenaza de Trump de dinamitar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente entre ellos y Canadá desde 1994 y que el nuevo presidente estadounidense considera que ha sido perjudicial para EEUU en beneficio de los mexicanos.

De regreso de un viaje a Canadá, donde se reunió con la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, Guajardo detalló hoy que las autoridades de ese país coinciden con México en que el TLCAN "es una cuestión trilateral" y los tres países van a estar "trabajando de manera conjunta" en su renegociación. Guajardo calificó la relación con Estados Unidos de "reto" y aclaró que el interés de México es "conducirla de la manera más positiva posible".

Es una relación "donde sabemos que habrá sorpresas y que tenemos que estar listos para tomar decisiones en algunos momentos difíciles pero que tenemos que seguir trabajando para reconducirla", añadió.

Expresó además su convencimiento de que "nada pasará en términos de negociaciones específicas" del TLCAN "hasta el verano", porque todavía deben ser aprobados por el Senado de EEUU los nombramientos del secretario de Comercio, Wilbur Ross, y del director del Consejo Nacional de Comercio, Peter Navarro, sus interlocutores.

Consultado sobre las declaraciones hechas el miércoles por el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, en las que definía la relación con México de "saludable y robusta", Guajardo dijo que no fueron una sorpresa para él. "Ya no nos debemos de sorprender, el vocero toma algunas rutas comunicacionales especiales que no necesariamente son hechos, son más hechos alternativos", dijo sonriendo.