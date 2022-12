La hija de Bill y Hillary Clinton sale en defensa de Barron Trump, quien sufrió comentarios de acoso en internet

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, agradeció a la hija de Bill y Hillary Clinton, Chelsea, que saliera en defensa de su hijo, Barron Trump, quien había sufrido comentarios de acoso en internet. "Gracias @ChelseaClinton -tan importante para apoyar a todos nuestros niños a ser ellos mismos! #StopChildhoodBullying (Paremos el acoso infantil)", escribió la primera dama la noche del martes en su cuenta de la red social Twitter.

Clinton había salido en defensa del único hijo que comparten el presidente y la primera dama, después de que la publicación de noticias conservadora The Daily Caller criticase el estilo de moda del niño, de 11 años, provocando una oleada de comentarios en las redes. "El joven Trump no tiene ninguna responsabilidad como hijo del presidente, pero lo menos que puede hacer es vestirse cuando sale en público", escribió el reportero de entretenimiento Ford Springer en la historia publicada el lunes.

Dear Matty-Barron is A KID. No child should be talked about in the below manner-in real life or online. And for an adult to do so? For shame https://t.co/p9jkGbMG4C