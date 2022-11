Bruce Springsteen revela su himno anti-Trump, 'Eso es lo que nos hace grandes'

Mientras que algunos artistas eligen esquivar cuidadosamente las alianzas políticas para no ofender, la animadversión de Bruce Springsteen hacia Donald Trump ha sido conocido desde hace mucho tiempo: ahora la estrella del rock - que antes calificó al presidente de Estados Unidos de "un idiota" no americano "- ha expresado sus frustraciones políticas en una canción.

Una colaboración entre Springsteen y el líder de Houserockers, Joe Grushecky, ha dado como resultado una canción de protesta anti-Trump llamada 'That's What Makes Us Great' ('Eso es lo que nos hace grandes', en castellano), que está disponible en el sitio web de Grushecky, y se estrenó a principios de esta semana en SiriusXM.

"Nunca pongo mi fe en un estafador y sus ladrones"

La letra toman se centra en elementos de la administración de Trump y también en la personalidad del presidente, con Springsteen cantando: "No me digas una mentira / Y la vendas como un hecho / He estado por ese camino antes de / Y no voy a volver", y "No te jactes de mí / Que nunca lees un libro / Nunca pongo mi fe / En un estafador y sus ladrones".

"Tenía esta canción, y Bruce y yo habíamos estado hablando de ello", ha señalado Grushecky al 'Pittsburgh Post-Gazette', según recoge 'The Guardian', y añade: "Se lo envié y le gustó. Él le dio el tratamiento Bruce".

Aparte de sus palabras en conciertos, la cruzada anti-Trump de Springsteen incluyó una actuación en un mitin de Hillary Clinton. En 2016, un mes antes de las elecciones, Springsteen habló sobre la masculinidad de Trump y por qué su confianza era una "fachada".