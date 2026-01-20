Donald Trump insiste en sus amenazas de tomar Groenlandia, sugiriendo que Europa no "se resistiría demasiado"

En vísperas de la esperada aparición de Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos del miércoles día 21, el presidente estadounidense ha reiterado sus amenazas de tomar Groenlandia, sugiriendo que Europa no "se resistiría demasiado".

Además, el presidente estadounidense no ha parado de usar la red social de su propiedad, Truth Social, para ilustrar ese mensaje con los habituales fotomontajes hechos con Inteligencia Artificial.Trump publicó lo que parecía ser una imagen generada por IA de él mismo, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio en Groenlandia con una bandera estadounidense y un cartel que decía: "Territorio estadounidense EST 2026".

En otra está con los líderes europeos y les enseña un mapa en le que Groenlandia aparece como parte de los Estados Unidos. Asimismo, el presidente estadounidense publicó en su plataforma Truth Social que había mantenido una "muy buena" llamada telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, y agregó que había acordado una reunión de "varias partes" en el Foro Económico Mundial en Davos. "Groenlandia es fundamental para la seguridad nacional", indica.

Trump publicó también un mensaje presuntamente enviado por Mark Rutte en el que el máximo dirigente de la OTAN le diría que "usaré mis compromisos mediáticos en Davos para subrayar tu trabajo en Siria, Gaza y Ucrania, y me comprometo a encontrar una solución para Groenlandia. El mensaje culminaba con un cordial "no puedo esperar a verte. Tuyo, Mark"

También el presidente francés Emmanuel Macron ha sufrido la divulgación de un presunto mensaje privado suyo a Donald Trump. Macron le vendría a decir que "totalmente en la misma línea contigo en Siria, podemos hacer grandes cosas en irán, pero no entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia. "Macron le proponía también convocar una reunión del G7 y una cena posterior en París el jueves 22, tras la finalización del Foro de Davos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.