Donald Trump desprecia el despliegue de tropas europeas en torno a Groenlandia

La decisión de los primeros socios europeos en acudir en ayuda de Groenlandia no impone temor alguno en la Casa Blanca. Aunque el despliegue por ahora es menor y su significado es más simbólico que práctico, en la administración Trump continúan adelante con sus planes para hacerse con la gigantesca isla ártica.

"No creo que las tropas en Europa influyan en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni en absoluto en su objetivo de adquirir Groenlandia”, ha expresado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

La portavoz ha subrayado de nuevo que el presidente ha dejado “muy clara” su prioridad de obtener la isla ártica. “Cree que hacerlo es lo mejor para nuestra seguridad nacional”, ha indicado al ser cuestionada específicamente por el reciente despliegue de fuerzas europeas en la zona.

Por el momento el despliegue es menor con Alemania (13 efectivos), Francia (15 soldados) y Suecia (3 efectivos) a la cabeza. A ellos se suman los dos soldados que han desplegado Noruega y Finlandia, o Reino Unido y Países Bajos que aportan un soldado a la misión europea.

Dinamarca, parte interesada, ha adelantado que está en conversaciones avanzadas para lograr una presencia de la OTAN "más grande y más permanente" en este territorio tan codiciado por Trump.

[[H2:EE.UU. considera Groenlandia clave para detectar misiles enemigos]

"Está claro que ahora podremos planificar una presencia mayor y más permanente a lo largo de 2026 y eso es crucial para demostrar que la seguridad en el Ártico no es solo para el Reino de Dinamarca, es para toda la OTAN", ha asegurado el ministro de Defensa danés.

Trump ha reiterado que el dominio de Groenlandia por parte de Estados Unidos “es vital para la 'Cúpula Dorada'” que desarrolla el país norteamericano, un sistema de defensa antimisiles comparable a la 'Cúpula de Hierro' de Israel y que fue presentado públicamente por la Casa Blanca en mayo de 2025.

Por el momento, Estados Unidos opera desde el inicio de la Guerra Fría la Base Espacial Pituffik, históricamente conocida bajo el nombre de Base Aérea de Thule, uno de los más importantes enclaves militares bajo control estadounidense. En la actualidad cuenta con unos 150 soldados pertenecientes a la Fuerza Aérea y a la Fuerza Espacial que se encuentran dedicados específicamente a tareas de defensa antimisiles y vigilancia espacial.

La remota base, ubicada en costa noroeste de la isla, es para Estados Unidos un enclave crucial en la detección de misiles, incluidos los hipersónicos, debido a la precisión que ofrecen los sistemas de alerta temprana en Groenlandia. Sobre todo teniendo en cuenta que trayectorias árticas son las más probables en un hipotético ataque desde Rusia, China o Corea del Norte hacia Estados Unidos.

