Donald Trump anuncia aranceles del 25% a los países que negocien con Irán

Ante las protestas que continúan en el país y la represión que se vive, desde la embajada virtual de Estados Unidos en Irán piden a sus ciudadanos que tengan un "plan para salir de Irán". Aunque es este martes cuando Trump decide si responde militatmente, la primera medida de castigo ya se ha ejecutado: el presidente estadounidense amenaza con aranceles del 25% para los países que comercien con el régimen de los ayatolás. China es el principal afectado.

"Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25% por cualquier negocio que realice con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente", ha señalado Trump en sus redes sociales.

Trump amenazó con una intervención militar

Previamente, Donald Trump se había mostrado dispuesto a llevar a cabo una intervención militar en Irán. Allí, las protestas no cesan, ni deja de crecer el número de muertos por la represión del régimen de los ayatolás.

Trump señaló este domingo que los líderes de Irán le "llamaron" y "quieren negociar" tras amenazar con posibles acciones militares en represalia por la violencia en las protestas que se desarrollan en el país. "Se está preparando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar", dijo el presidente estadounidense a un grupo de periodistas a bordo del avión presidencial, tras señalar que está recibiendo información cada hora sobre la evolución de las protestas y su Gobierno "va a hacer una determinación". "Quizás tengamos que actuar antes de una reunión", agregó.

El mandatario considera que el Gobierno iraní "está empezando" a cruzar una línea al señalar que "ha muerto gente que no tenía que morir", algo que atribuyó al imperio de la "violencia" por parte de sus líderes. "Algunos de los manifestantes murieron por estampida, había muchos. Y a algunos les dispararon", dijo.

El Ejército de EEUU está "estudiando" el asunto

Trump también señalaba que el Ejército de EEUU está "estudiando" el asunto y "hay un par de opciones" que describió con varias preguntas: "¿Me están preguntando qué haré, dónde atacaré, cuándo y desde qué ángulo atacaremos?".

Aún así, señaló creer que Irán se toma sus amenazas en serio después de "años" tratando con él, y remitió a las muertes del general de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani, el líder del Estado Islámico, Abu Baker al Baghdadi, o "la amenaza nuclear iraní que disminuyó". "Y ahora acabamos de tener lo de Venezuela. ¿No diría usted que sí (Irán se toma en serio las amenazas) después de todas estas cosas que hicimos?", apostilló.

