Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

EEUU

Donald Trump anuncia aranceles del 25% a los países que negocien con Irán

El presidente estadounidense ha anunciado que es una medida "definitiva y concluyente".

Donald Trump, durante la reunión con ejecutivos de las industrias del petróleo y el gas en el Salón Este de la Casa Blanca

Anuncia aranceles del 25% a los países que negocien con Irán, el nuevo anuncio de Trump | EFE

Publicidad

Ante las protestas que continúan en el país y la represión que se vive, desde la embajada virtual de Estados Unidos en Irán piden a sus ciudadanos que tengan un "plan para salir de Irán". Aunque es este martes cuando Trump decide si responde militatmente, la primera medida de castigo ya se ha ejecutado: el presidente estadounidense amenaza con aranceles del 25% para los países que comercien con el régimen de los ayatolás. China es el principal afectado.

"Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25% por cualquier negocio que realice con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente", ha señalado Trump en sus redes sociales.

Trump amenazó con una intervención militar

Previamente, Donald Trump se había mostrado dispuesto a llevar a cabo una intervención militar en Irán. Allí, las protestas no cesan, ni deja de crecer el número de muertos por la represión del régimen de los ayatolás.

Trump señaló este domingo que los líderes de Irán le "llamaron" y "quieren negociar" tras amenazar con posibles acciones militares en represalia por la violencia en las protestas que se desarrollan en el país. "Se está preparando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar", dijo el presidente estadounidense a un grupo de periodistas a bordo del avión presidencial, tras señalar que está recibiendo información cada hora sobre la evolución de las protestas y su Gobierno "va a hacer una determinación". "Quizás tengamos que actuar antes de una reunión", agregó.

El mandatario considera que el Gobierno iraní "está empezando" a cruzar una línea al señalar que "ha muerto gente que no tenía que morir", algo que atribuyó al imperio de la "violencia" por parte de sus líderes. "Algunos de los manifestantes murieron por estampida, había muchos. Y a algunos les dispararon", dijo.

El Ejército de EEUU está "estudiando" el asunto

Trump también señalaba que el Ejército de EEUU está "estudiando" el asunto y "hay un par de opciones" que describió con varias preguntas: "¿Me están preguntando qué haré, dónde atacaré, cuándo y desde qué ángulo atacaremos?".

Aún así, señaló creer que Irán se toma sus amenazas en serio después de "años" tratando con él, y remitió a las muertes del general de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani, el líder del Estado Islámico, Abu Baker al Baghdadi, o "la amenaza nuclear iraní que disminuyó". "Y ahora acabamos de tener lo de Venezuela. ¿No diría usted que sí (Irán se toma en serio las amenazas) después de todas estas cosas que hicimos?", apostilló.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Israel ataca a cascos azules españoles en el Líbano después de que la patrulla española le pidiera detener la actividad

Cascos azules.

Publicidad

Mundo

Cascos azules.

Israel ataca a cascos azules españoles en el Líbano después de que la patrulla española le pidiera detener la actividad

Donald Trump, durante la reunión con ejecutivos de las industrias del petróleo y el gas en el Salón Este de la Casa Blanca

Donald Trump anuncia aranceles del 25% a los países que negocien con Irán

Un policía de Ecuador

¿Qué se sabe del hallazgo de cinco cabezas expuestas en una playa de Ecuador?

Imagen de archivo de Claudia Sheinbaum.
Tensión internacional

Trump asegura que "están hablando" con Cuba y México descarta una intervención militar estadounidense

A la izquierda, el secretario de la OTAN, Mark Rutte, a la derecha, el presidente de EEUU, Donald Trump
Groenlandia

Rutte defiende a Trump por querer controlar Groenlandia: "Está haciendo lo correcto para la OTAN"

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez
Venezuela

Delcy Rodríguez se reunió en Doha con el ministro de Exteriores ruso y agentes de la CIA antes de la captura de Maduro

Según informa el diario ABC, Delcy habría mantenido estas reuniones secretas durante meses. Estos encuentros habrían empezado en septiembre y seguirían hasta antes de Navidad.

Un chimpancé vocalizando
Animales

Muere Ai, la chimpancé que revolucionó el estudio de la inteligencia animal por reconocer más de un centenar de caracteres chinos

La primate, capaz de reconocer caracteres chinos, letras y colores, fallece a los 49 años en Japón tras décadas de investigación científica.

Un manifestante quemando la imagen del líder iraní Ali Jameneí

Las protestas contra el régimen iraní dejan más de 500 muertos y 10.000 detenidos: "Están cometiendo un crimen internacional"

Familiares de presos políticos en Venezuela

Venezuela libera al español Alejandro González de Canales

Andrea Ortuño (Imagen de archivo)

Andrea Ortuño, la madre superviviente del naufragio en Indonesia: "Agradecida de vivir lo que he vivido con mis 4 ángeles"

Publicidad