Disturbios y 150 detenidos durante la protesta a favor de la organización Palestine Action en Londres

Alrededor de 150 personas han sido detenidas por expresar su apoyo al grupo proscrito Palestine Action en una protesta en Londres, en la que se registraron varios altercados violentos, tal y como detalló la Policía.

Un portavoz de Scotland Yard declaró que los agentes continuarán "arrestando a quien muestre su respaldo a la organización terrorista proscrita Palestine Action" en la manifestación organizada por el grupo Defend Our Juries.

Tal y como ha afirmado el portavoz de la Policía de Londres, "ha habido un esfuerzo coordinado" por parte de los manifestantes "para impedir que los agentes cumplan con su deber". Según el portavoz, los manifestantes insultaron y golpearon a varios de los agentes, lo que provocó que la Policía detuviese a varias personas por agresión.

Durante la protesta, se produjeron episodios de violencia, sobre todo en las calles cercanas. Por el contrario, la concentración principal en la plaza del Parlamento transcurrió de forma pacífica.

La tensión se incrementó cuando algunos de los participantes se resistieron cuando estaban intentando detenerlos o cuando otros increparon a los agentes lanzándoles botellas de agua.

Protestas contra la ilegalización de Palestine Action

Según los organizadores de la manifestación, unas 1.500 personas se congregaron para protestar por la ilegalización de Palestine Action en julio. Concretamente, se trata de un colectivo que actúa contra empresas de defensa que venden armamento a Israel.

Durante la protesta, los manifestantes londinenses portaron carteles con lemas como 'Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action' y corearon discursos contra la policía como 'Policía Metropolitana, no podéis esconderos, apoyáis el genocidio".

De la misma manera, un grupo identificado como Familiares de Supervivientes del Holocausto condenó "el genocidio perpetrado por el Estado de Israel".

Para Amnistía Internacional, "algo funciona muy mal en Reino Unido" si es un delito apoyar a Palestine Action

Entre los asistentes, podían observarse personas mayores y discapacitadas. Según han comunicado los agentes, algunas de estas personas se negaron a abandonar la plaza del Parlamento, lugar donde había comenzado la protesta, cuando la Policía intentó retirarlas.

Antes de la manifestación, la Policía ya advirtió de que expresar un apoyo a la organización Palestine Action es un delito según la Ley de Terrorismo y que los infractores serían arrestados.

La portavoz de la ONG Amnistía Internacional, Kerry Moscogiuri, considera que "cuando el Gobierno detiene a personas bajo leyes antiterroristas por sentarse pacíficamente en una protesta, algo funciona muy mal en el Reino Unido".

Tal y como ha detallado Moscogiuri, "penalizar la expresión en este contexto solo está permitido cuando incita a la violencia o fomenta el odio". Según la portavoz de Amnistía Internacional, expresar apoyo a Palestine Action "no cumple con ese umbral de violencia".

Palestine Action fue declarada organización terrorista en Reino Unido

De forma paralela, centenares de personas se reunieron en la plaza Russell de Londres en otra manifestación convocada por la coalición que integran la Campaña de Solidaridad con Palestina y el movimiento Detener la Guerra.

También en Belfast, Irlanda del Norte, y Edimburgo, Escocia, se celebraron concentraciones similares.

Palestine Action fue declarada organización terrorista en Reino Unido tras reivindicar daños a aviones militares y bloquear instalaciones de la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Inglaterra. Desde entonces, más de 138 personas han sido acusadas por mostrar apoyo al grupo, mientras el Ministerio del Interior planea recurrir la decisión judicial que permitía a la organización impugnar su ilegalización.

