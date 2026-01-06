Disparos y detonaciones en los alrededores del Palacio de Miraflores de Caracas dejan una nueva noche de tensión en Venezuela

La noche de Reyes los habitantes e Caracas se sobresaltaban de nuevo con el sonido de fuertes detonaciones y ráfagas de disparos. En los alrededores del Palacio Presidencial de Miraflores se vivían más momentos de tensión por segunda vez en apenas tres días. El primero de ellos la madrugada del pasado sábado día tres, cuando el Ejército de Estados Unidos lanzó una misión de precisión en Caracas y tres estados colindantes, encabezada por la unidad de operaciones especiales 'Delta Force', que concluía con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Este martes un fuerte tiroteo tenía lugar en torno a la sede del Gobierno de Venezuela, en el centro de la capital del país caribeño. Varios testigos confirmaron los hechos a EFE, así como el paso de numerosos motoristas - vinculados con grupos de apoyo al régimen, ocasionalmente armados- y comenzaron a aparecer vídeos de los ciudadanos en las redes sociales. En las imágenes se pude ver lo que podrían ser disparos con balas trazadoras o fuego de una defensa antiaérea y se escuchan claramente las explosiones.

Las primeras versiones no oficiales hablaban de la presencia de drones en el espacio aéreo circundante al palacio presidencial, hechos que confirmaba mediante un comunicado el Ejecutivo, ahora liderado por Delcy Rodríguez. El documento confirmaba la respuesta de las autoridades ante presencia de "drones no autorizados", y que su duración fue de tan solo "tres minutos".

El contexto

La incertidumbre sigue siendo máxima desde la captura y extracción de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, por parte de las fuerzas armadas estadounidenses. Trasladado a una prisión del Estado de Nueva York, el ya expresidente venezolano declaraba el lunes junto a su esposa, internada en otra prisión, frente a un tribunal federal. En la vista ambos se declararon no culpables de todos los cargos y afirmaron que son "prisioneros de guerra".

Pocas horas antes de este último incidente en territorio venezolano, Delcy Rodríguez tomaba el relevo de Nicolás Maduro pocas horas antes en una solemne jura como nueva presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Acto conducido por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional -Parlamento venezolano- y hermano de la hasta ahora vicepresidenta, ambos miembros del partido chavista, Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Delcy Rodríguez juraba haciendo alusión a "horas terribles de amenazas contra la estabilidad" y anunciaba que no descansaría "ni un minuto para garantizar la paz".

La nueva mandataria de Venezuela recogía el testigo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, dando inicio a una nueva etapa política -aparentemente la última- para el chavismo, con cerca de 26 años al volante del país sudamericano. El hecho de que Delcy Rodríguez sea la primera mujer en la historia de Venezuela en ocupar la jefatura del Gobierno queda relegado casi a una mera anécdota teniendo en cuenta la situación crítica y de presunta transición que atraviesa el país.

Sin embargo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado, también en las últimas horas, que se vayan a convocar elecciones en Venezuela.

