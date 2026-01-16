Una disidente iraní rompe a llorar ante el Consejo de Seguridad de la ONU por las "masacres" en las protestas

El vicerrepresentante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Gholamhossein Darzi, ha acusado este jueves ante el Consejo de Seguridad a Estados Unidos de participar directamente "en la derivación de la agitación en Irán hacia la violencia", refiriéndose a las protestas, en las que la represión ha causado ya más de 3.400 muertos, y ha advertido contra una hipotética intervención militar extranjera en el país centroasiático basándose en la Carta de la ONU.

"El régimen estadounidense intenta presentarse como amigo del pueblo iraní, al tiempo que sienta las bases para la desestabilización política y la intervención militar bajo una supuesta narrativa humanitaria", calificando además la solicitud enviada por Washington para la reunión del Consejo de "vergonzosa" y la ha vinculado a un intento de "ocultar su complicidad directa en los crímenes que sus mercenarios han cometido contra nuestra nación".

El embajador de Teherán ante la ONU ha afirmado que la posición estadounidense de "particularmente cínica" además de señalar "el largo y bien documentado historial de Estados Unidos de intervenciones militares ilegales, operaciones de cambio de régimen y violaciones sistemáticas del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas".

Ante las amenazas de una intervención directa por tierra en Irán, su representante ha advertido de que "cualquier amenaza de uso de la fuerza" contra su país, bajo cualquier pretexto e incluyendo "proteger a los manifestantes o apoyar al pueblo iraní, constituiría una grave violación del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

"En virtud del Artículo 207, que invoca la retórica humanitaria para justificar el uso de la fuerza en un abuso deliberado del Derecho Internacional, el Consejo de Seguridad, sus miembros y el secretario general (António Guterres) tienen la clara responsabilidad jurídica, moral y política de rechazar y condenar inequívocamente tales acciones ilegales antes de que sea demasiado tarde", ha afirmado Darzi, quien avisa de que, en su opinión, "la credibilidad de Estados Unidos depende ahora de si esta prohibición fundamental es confirmada o erosionada por uno de sus propios miembros permanentes".

Además, el representante ha afirmado que "cualquier acto de agresión, directo o indirecto, se enfrentará con una respuesta decisiva, proporcionada y legal". "No es una amenaza. Es una constatación de la realidad jurídica", ha recalcado.

Alinejad llora tras denunciar la represión

Darzi se ha referido además a dos diplomáticos iraníes de la sociedad civil que han intervenido en el inicio de la cumbre.

El periodista y activista Ahmad Batebi ha denunciado que las autoridades iraníes lo "torturaron" para obligarlo a afirmar que era un espía estadounidense y que ahora están haciendo lo mismo con manifestantes a los que están obligando a reconocerse como "agentes del Mossad", el servicio de inteligencia israelí. Por su parte, la periodista y disidente Masih Alinejad, no ha podido contener las lágrimas tras denunciar la represión en Irán y ha solicitado "acción real" para "llevar a la Justicia a aquellos que ordenan masacres" en el país centroasiático.

Tras sus declaraciones, el embajador iraní ha indicado que "su presencia no es legítima ni creíble", afirmando que "han vivido fuera de Irán durante más de dos décadas y han participado constantemente en la incitación a la violencia", que "amplifican la agenda exterior israelí-estadounidense" y que "ambos están a sueldo del Mossad, según indican pruebas irrefutables" que no ha compartido.

Asimismo, ha declarado sobre la respuesta de las fuerzas de seguridad iraníes ante las protestas que envuelven al país desde finales de diciembre, defendiendo que la acusación de que el Gobierno "ha asesinado a manifestantes pacíficos es una distorsión de los hechos".

"Lo que las fuerzas de seguridad iraníes sí han enfrentado con firmeza y responsabilidad fueron células terroristas armadas al estilo de Estado Islámico y grupos separatistas violentos financiados y armados por unas pocas entidades extranjeras, incluido el régimen israelí", ha manifestado.

La represión de las fuerzas de seguridad del país centroasiático contra las manifestaciones que surgieron desde finales de diciembre de 2025 han dejado al menos 3.428 en 15 provincias distintas, según indican los últimos datos publicados por la ONG Iran Human Rights (IHRNGO).

