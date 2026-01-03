Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela: "Es un ataque cobarde de Estados Unidos contra la República Bolivariana"

Cabello llama a la calma al pueblo e invita a los venezolanos a "no facilitar las cosas al enemigo invasor".

Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela

Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela: "Es un ataque cobarde de Estados Unidos contra la República Bolivariana" | EFE

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, ha calificado de "ataque cobarde" la acción militar de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su mujer.

"Un ataque cobarde"

Cabello ha comparecido rodeado de militares en una transmisión de la televisión estatal venezolana para pronunciarse sobre lo sucedido en la madrugada de este sábado en la que el país norteamericano ha atacado Caracas y otras zonas del país venezolano como los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

"Llamo a la calma a nuestro pueblo. Que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente"

Diosdado Cabello

"Este es un ataque contra Venezuela, contra la República Bolivariana, incluso contra quienes no tienen nada que ver con la Revolución Bolivariana... Desde aquí llamo a la calma a nuestro pueblo. Que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente", empezó diciendo Diosdado Cabello, que también expresó ante el medio venezolano que "no es la primera batalla que este pueblo ha tenido que librar contra quienes creen que pueden derrotarnos", concluyó.

Maduro será juzgado en Estados Unidos

Donald Trump, por su parte, confirmó tras los ataques la captura de Nicolás Maduro y su mujer, además, según el secretario de Estado de EE.UU, Marcos Rubio, este será juzgado penalmente en Estados Unidos. De momento se conoce que los ataques norteamericanos han golpeado hasta seis puntos de Venezuela, y que estos han tenido lugar de forma quirúrgica. Eso sí, la vicepresidente venezolana Delcy Rodríguez ha admitido que esta acción militar se ha cobrado víctimas mortales entre civiles y militares, aunque no ha querido decir una cifra exacta ni aproximada.

Reacción de Pedro Sánchez y Núñez Feijóo

En cuanto a las reacciones en España, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se ha pronunciado en redes sociales: "El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas".

Su rival político, Núñez Feijóo, ha querido ser más detallado en su comunicado :"Nuestra principal preocupación son los españoles residentes en el país y el conjunto de los venezolanos, la máxima prioridad en todo momento. Venezuela ha sufrido una férrea dictadura y reclama un futuro sin represión y con una transición democrática bajo el liderazgo del Presidente electo Edmundo González y de Maria Corina. Llevamos muchos años denunciando el régimen de Maduro y a sus aliados, también desde la órbita del Gobierno de España. Hoy es un mal día para todos ellos. El actual Ejecutivo socialista sacó de Venezuela al ganador de las elecciones. Estados Unidos ha sacado a quien se mantuvo en el poder pese a perderlas. La prudencia es compatible con la esperanza de que Venezuela recupere el futuro que Maduro le arrebató con el silencio cómplice de demasiados dirigentes de mi país. Solo la libertad y la democracia traerán el futuro en paz que Venezuela merece".

EE.UU-VENEZUELA
