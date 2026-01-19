Dinamarca y Groenlandia proponen a Rutte una misión de la OTAN en la isla del Ártico

Hace unos días, el Ministerio de Defensa de Dinamarca comunicó la intención de aumentar la presencia militar y las maniobras en Groenlandia en colaboración con sus aliados de la OTAN, con motivo del incremento de las tensiones en el Ártico. "El objetivo es entrenarse en la capacidad para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica", dijo en un comunicado Defensa, que precisaba que habrá mayor presencia en y alrededor de la isla de "aviones, barcos y soldados, también de los aliados de la OTAN".

Entre las posibles actividades que se llevarán a cabo este año se menciona la protección de instalaciones esenciales para la sociedad, ayuda a las autoridades, recepción de tropas aliadas, despliegue de cazas y tareas militares para la Marina. El Comando Ártico "informará de forma continua a los groenlandeses sobre las actividades y tendrá un diálogo estrecho con las autoridades y actores groenlandeses relevantes".

Defensa recordaba que el verano pasado ya aumentó su presencia en la isla con varias iniciativas, entre las que menciona las maniobras realizadas con otros cuatro países de la OTAN (Francia, Noruega, Suecia y Alemania).

"Veremos cuál es la forma más constructiva en que podríamos contribuir"

El ministro sueco de Defensa, Pal Jonson, comunicó este lunes la propuesta de Dinamarca de una presencia más permanente de fuerzas de la OTAN en Groenlandia, en una reunión con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte. "Veremos cuál es la forma más constructiva en que podríamos contribuir a este esfuerzo por fortalecer la presencia de la Alianza, la presencia de nuestros países aliados, en las altas latitudes", indicó Jonson a la prensa tras reunirse con sus homólogos de los países nórdicos en la sede de la OTAN, en respuesta a si la nueva misión implicaba un despliegue más permanente de las fuerzas aliadas en Groenlandia.

Jonson ha explicado que, tras reunirse con Rutte, el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, y la responsable de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, informaron a sus colegas nórdicos sobre su iniciativa de desplegar una misión de la OTAN en torno a la isla, que desea anexionarse el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Creemos que ésta podría ser una forma de avanzar. También dijimos que desplegaríamos un pelotón de nuestra Guardia Nacional para realizar ejercicios en el entorno ártico", detalló.

También recordó que siete de los ocho países árticos son miembros de la Alianza, por lo que "es natural que la OTAN preste más atención a lo que está sucediendo en el Alto Norte". Considera que la propuesta danesa fue "una forma constructiva de avanzar por parte de Dinamarca para ampliar también la resistencia en el Ártico". Jonson dijo que le "llamó la atención lo unidas que están Groenlandia y Dinamarca en este tema ya que, en lo que respecta a la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca y Groenlandia, nuestra posición es muy clara: todos estamos del lado de Groenlandia y Dinamarca en este asunto", recalcó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.