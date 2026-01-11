Detienen al sospechoso del incendio en la mayor sinagoga de Jackson, investigado como ataque antisemita

Autoridades estadounidenses han detenido al presunto responsable de incendiar este domingo la sinagoga Beth Israel, la mayor de Jackson, capital de Misisipi, en un hecho que se investiga como un posible acto antisemita. El templo es conocido en el sur de Estados Unidos por haber sido blanco de un ataque del Ku Klux Klan en 1967, debido al apoyo de su rabino a los derechos civiles.

El incendio tuvo lugar a las 3:00 hora local (9:00 GMT). Los bomberos consiguieron extinguir las llamas poco después, aunque el fuego ha destruido partes de la sinagoga. Al lugar acudieron agentes del FBI, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Fuerza Conjunta de Trabajo Antiterrorismo.

El alcalde de Jackson, John Horhn, ha condenado el ataque en un comunicado en el que señala: "Los actos de antisemitismo, racismo, y odio religioso son ataques a Jackson en su conjunto, y se tratarán como actos de terror contra la seguridad de los residentes y su libertad de culto".

Horhn ha informado que el sospechoso ha sido localizado en un hospital local, donde recibía atención por quemaduras. Por ahora, las autoridades no han revelado su identidad ni el motivo del ataque. El detenido pasará a estar bajo custodia del FBI, mientras se define si el caso será investigado como crimen de odio o como terrorismo, aunque ya se ha determinado que se trató de un "incendio premeditado".

El Comité Judío Estadounidense (AJC) advirtió que "este acto de odio es solo el más reciente síntoma de una peligrosa subida del antisemitismo que afrontan las comunidades judías a lo largo del país y el mundo". En otro comunicado, la organización lamentó: "Aunque nadie quedó herido, la sinagoga quedó ampliamente dañada, varios pergaminos de la Torá se destruyeron, y la congregación, la única sinagoga en Jackson, estuvo forzada a cancelar los servicios de forma indefinida".

El congresista federal Ritchie Torres ha subrayado la relevancia histórica del templo al recordar que el Ku Klux Klan lo bombardeó en 1967 como parte de una "campaña de terror" contra el rabino Perry Nussbaum por su alianza con el Movimiento por los Derechos Civiles.

Según un informe del FBI citado por el AJC, los ataques antisemitas en Estados Unidos crecieron un 5,8 % en 2024, y las personas judías fueron blanco del 70 % de los ataques de odio motivados por la religión.

