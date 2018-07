Desalojan un tren en Rotterdam después de que un hombre se encerrara en el baño

Una unidad de élite de la Policía holandesa ha detenido en Rotterdam al hombre que se había atrincherado hoy en un baño de un tren de alta velocidad Thalys que cubría la ruta Amsterdam-París, informó la cadena de televisión pública NOS.

Se trata de un hombre joven que fue reducido después de que miembros del equipo especial de la Policía subieran fuertemente armados al tren, que tuvo que ser evacuado en la estación de Rotterdam debido a la presencia de una persona sospechosa.

De momento, se desconoce cuáles eran las intenciones del hombre que iba en el Thalys, indica la agencia holandesa ANP. Tras su detención, el sospechoso ha sido llevado a un hospital por precaución, porque no se sentía bien y sufría hiperventilación, añadió la fuente. Uno de los pasajeros del tren había escrito a través de la red social Twitter que una persona subió a bordo del tren en el último momento y a continuación se encerró en uno de los lavabos.

El hombre no respondió a los intentos de los agentes de hablar con él y, por ahora, se desconoce si iba armado, según los medios locales. La unidad de desactivación de explosivos está registrando el tren, el cual no podrá partir de la estación hasta que no haya sido finalizada la búsqueda.

El tren se encuentra estacionado en la vía 3 de la estación de Rotterdam Central, y dos equipos de la policía holandesa y una unidad antiterrorista se hallan en el lugar, según NOS.

La empresa ferroviaria holandesa (NS) ha indicado que las vías de la 1 a la 7 de la estación han sido cerradas por orden de la policía. En paralelo, según dijo un pasajero que iba en el tren siguiente y que pasa por la ciudad belga de Amberes, se les había informado de un aviso de bomba.

Según la Agencia Belga, también parte de esa estación fue evacuada esta mañana por una maleta sospechosa en un tren de Bruselas a Amsterdam y una unidad especializada en explosivos investiga el caso.

El pasado mes de agosto, el islamista Ayoub el Khazzani se atrincheró en el servicio de un Thalys que cubría la ruta Amsterdam-París para lanzar un ataque que fue frustrado por tres pasajeros estadounidenses.