Los demócratas dudan de la salud mental del presidente Trump

"no está en sus cabales" dicen

En Estados Unidos, la oposición demócrata eleva el tono en su pulso con Donald Trump. Su portavoz Nancy Pelosi ha puesto en duda la salud mental del presidente, y dice que espera "que su familia o su gobierno intervenga por el bien del país". Trump ya ha respondido y dice "soy un genio extremadamente estable". De Pelosi dice que " es una loca, la he visto durante mucho tiempo y no es la misma persona. No está en sus cabales" .