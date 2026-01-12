Delcy Rodríguez se reunió en Doha con el ministro de Exteriores ruso y agentes de la CIA antes de la captura de Maduro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, intenta mantener como puede el equilibrio entre conservar cierta autonomía y cumplir los dictámenes de Trump. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que en breve conocerá a Delcy Rodríguez y asegura que está cumpliendo, aunque ha vuelto a recalcar, que si no lo hace, sufrirá las consecuencias. Mientras, y según informa el diario ABC, se ha sabido que semanas antes de la captura de Nicolás Maduro, ella se reunió en Doha con el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, y con agentes de la CIA. Estas habrían sido reuniones mucho más discretas en el hotel Four Seasons de la capital catarí.

Trump ha publicado en su tono habitual una foto manipulada en la que su cargo en Wikipedia es el de "Presidente interino de Venezuela". Es su forma de recordar que Estados Unidos está al mando, aunque Rodríguez también ofrece declaraciones en clave interna asegurando que Venezuela mantiene sus principios. La última, asegurando en un comunicado que Venezuela defiende a Cuba. "La relación entre la República Bolivariana de Venezuela con el Caribe y la República de Cuba se ha cimentado históricamente en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad", señala comunicado oficial.

Siguen las liberaciones de presos

Una noche más, los familiares de los presos políticos han hecho vigilia para exigir su liberación. Una liberación que sucede a cuentagotas y entre gran incertidumbre. Los últimos en ser liberados han sido dos italianos. El cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò fueron excarcelados esta madrugada de la cárcel El Rodeo 1 de Caracas. Han sido trasladados a la embajada de Italia para de ahí regresar a su país. Mientras, en esa misma cárcel docenas de familiares pasan la noche en vela esperando noticias. Encienden velas y protestan. Como Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano. Asegura que tienen que dejar ya de sufrir las condiciones infrahumanas que viven en esas celdas porque no han cometido ningún delito.

Además, los familiares de presos políticos en Venezuela temen que "haya más muertos" después de que falleciera el sábado Edison José Torres Fernández, un policía del estado de 52 años, que se encontraba detenido desde diciembre bajo cargos de "traición a la patria". La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) asegura que con Fernández son 22 las personas fallecidas bajo custodia del Estado desde 2014.

Mientras, Corina Machado espera pacientemente su turno para hablar con el presidente de Estados Unidos. Se espera que lo haga este martes o miércoles en la Casa Blanca. No podrá entregarle el Nobel, porque la Academia sueca asegura que no es posible, pero sí aprovechar para agradecerle en persona que haya expulsado a Maduro, primer objetivo de la oposición y desde ahí intentar convencer a Trump de que ella tiene que estar presente en la transición.

