Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela, streaming en directo

Delcy Rodríguez pasará a ser presidenta interina del país latinoamericano después de que lo ordenara el Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparezcan en el tribunal federal de Nueva York.

Beni López
Todas las miradas siguen puestas en Venezuela. Tras el operativo ejecutado por EEUU, con el que se ha capturado a Nicolás Maduro. El mandatario venezolano es acusado de conspirar con el narcoterrorismo.

Después de la tensión y el revuelo provocado este pasado fin de semana, será Delcy Rodríguez quien asuma la presidencia interina del país latino. Así lo ha ordenado el Tribunal Supremo de Justicia con el objetivo de que "garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la Nación".

Todo ello, en una misma jornada con la que se espera que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparezcan en el tribunal federal de Nueva York, en la que será su primera audiencia en EEUU.

Delcy Rodríguez hacia la presidencia interina de Venezuela

La que será presidenta interina de Venezuela ha encabezado el Consejo de Ministros, con el que ha dado "invitación al Gobierno de los EEUU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y (que) fortalezca una convivencia comunitaria duradera", según ha informado en su canal de Telegram recogido por EFE.

"Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento", ha expresado.

Por su parte, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Náñez, ha anunciado la creación de la comisión de alto nivel para gestionar la liberación de Maduro. Además, ha defendido la integridad de los heridos en el ataque, a quienes calificó como "jóvenes, soldados y soldadas valientes y heroicos que pusieron el pecho para defender".

"Queremos, finalmente, certificar que a esta hora nuestra patria a lo ancho y a lo largo se encuentra en absoluta paz, se encuentra en absoluta protección de las instituciones de Gobierno que se han desplegado para garantizar la seguridad" ha detallado.

No te pierdas el juramento de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela en el streaming que te proporcionamos en la web de Antena 3 Noticias.

