Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

clima

Decenas de manifestantes indígenas asaltan la Cumbre del Clima de Brasil: "Nuestra tierra no está en venta"

En el asalto, que tenía lugar en su sede ubicada en Belén, un guardia de seguridad ha resultado herido por los ataques de los manifestantes.

Asalto cumbre del clima

Asalto a la Cumbre del Clima de Brasil | Antena3 Noticias

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

La Cumbre del Clima en Brasil, una de las convocatorias climáticas más esperadas hasta la fecha, ha dado comienzo con una escena compleja para la organización. Decenas de manifestantes indígenas han asaltado el evento con gritos, revueltas y un lema que defienden a capa y espada: "Nuestra tierra no está en venta". Situación que tenía lugar en la capital Amazonia, Belén, con motivo de gestionar el futuro de las energías renovables, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.

Los manifestantes asaltaban la sede de la ONU, para reivindicar la seguridad de sus hogares y de la selva Amazónica. Por ello, se han creado graves disturbios en la COP30, que también ha estado marcada por la asistencia de 57 representantes de Estado y por primera vez en la historia, Estados Unidos no ha enviado ningún representante gubernamental.

Una persona herida

Medios locales confirman, que en el encuentro un guardia de seguridad ha resultado herido entre toda la multitud. Además, en las imágenes se puede observar la brutalidad de las peleas entre agentes y asaltantes, que llenan de sangre un evento dedica exclusivamente a aportar soluciones para los problemas que acarrea el cambio climático.

La organización de la Cumbre del Clima, celebrada en Belén, han empezado oficialmente un llamamiento generalizado al "diálogo, movilización y esperanza". Sobre el papel, la cumbre arrancaba con un alto nivel de ambición que quedaba oculta tras la polémica de las protestas y el negacionismo de la población indígena. Quedará por ver si, más allá de esta situación, en las próximas semanas estas revueltas den que pensar a los representantes políticos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsAppy no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

El Senado de Estados Unidos avanza en un acuerdo para reabrir el gobierno

Senado de Estados Unidos

Publicidad

Mundo

El influencer Michael Duarte junto a su mujer y su hija

Muere el influencer Michael Duarte, 'FoodWithBearHands', tres días después de celebrar su aniversario de boda

Accidente avión turco

VÍDEO: Terrible accidente de un avión militar turco, que deja 20 tripulantes muertos

Soldados bosnios avanzan en una las colinas que rodean la ciudad sitiada de Sarajevo, 9 de agosto de 1992.

Italia investiga los "safaris humanos": viajes a Sarajevo para matar a civiles por ocio

Italia prohíbe el acceso de menores a contenidos pornográficos
Pornografía controlada

Italia prohíbe el acceso de menores a contenidos pornográficos: habrá que acreditar que se es mayor de edad

Asalto cumbre del clima
clima

Decenas de manifestantes indígenas asaltan la Cumbre del Clima de Brasil: "Nuestra tierra no está en venta"

Tim Davie, exdirector de la BBC
CRISIS BBC

El exdirector de la BBC Tim Davie llama a "luchar" por su periodismo tras su dimisión y el ultimátum de Trump

La junta de gobernación de la BBC aún no ha respondido públicamente al ultimátum del presidente Donald Trump, que ha amenazado con una demanda por presunta difamación en el contenido de un documental emitido en octubre de 2024.

Avión MiG-31 ruso
Operación frustrada

La Inteligencia rusa asegura haber frustrado una operación entre Ucrania y Reino Unido para "secuestrar" un avión de combate

Según el relato oficial de Rusia, varios agentes ucranianos de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania trataron de reclutar pilotos rusos ofreciendo una gran recompensa.

Ola al Zanoun, periodista gazatí: "Nadie sabría lo que ha ocurrido allí si no fuera por los periodistas palestinos"

Ola al Zanoun, periodista gazatí: "En cualquier momento podías morir, vives asustado"

La Unión Europea creará una división de inteligencia

La Unión Europea creará una división de inteligencia bajo el mando de la presidenta de la Comisión Europea

Demoras en el aeropuerto de Chicago por el cierre parcial del gobierno estadounidense

Trump amenaza a los controladores aéreos mientras continúan los problemas en los aeropuertos

Publicidad