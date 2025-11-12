La Cumbre del Clima en Brasil, una de las convocatorias climáticas más esperadas hasta la fecha, ha dado comienzo con una escena compleja para la organización. Decenas de manifestantes indígenas han asaltado el evento con gritos, revueltas y un lema que defienden a capa y espada: "Nuestra tierra no está en venta". Situación que tenía lugar en la capital Amazonia, Belén, con motivo de gestionar el futuro de las energías renovables, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.

Los manifestantes asaltaban la sede de la ONU, para reivindicar la seguridad de sus hogares y de la selva Amazónica. Por ello, se han creado graves disturbios en la COP30, que también ha estado marcada por la asistencia de 57 representantes de Estado y por primera vez en la historia, Estados Unidos no ha enviado ningún representante gubernamental.

Una persona herida

Medios locales confirman, que en el encuentro un guardia de seguridad ha resultado herido entre toda la multitud. Además, en las imágenes se puede observar la brutalidad de las peleas entre agentes y asaltantes, que llenan de sangre un evento dedica exclusivamente a aportar soluciones para los problemas que acarrea el cambio climático.

La organización de la Cumbre del Clima, celebrada en Belén, han empezado oficialmente un llamamiento generalizado al "diálogo, movilización y esperanza". Sobre el papel, la cumbre arrancaba con un alto nivel de ambición que quedaba oculta tras la polémica de las protestas y el negacionismo de la población indígena. Quedará por ver si, más allá de esta situación, en las próximas semanas estas revueltas den que pensar a los representantes políticos.

