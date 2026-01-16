Se cumplen 35 años de la Guerra del Golfo: la noche en la que el desierto ardió

El 16 de enero de 1991 comenzó una guerra que marcó un antes y un después en la política internacional, en la forma de hacer la guerra y en cómo los conflictos llegaban a la opinión pública. 35 años después, la Guerra del Golfo Pérsico sigue siendo un hito histórico: por su origen, por la respuesta global liderada por la ONU, por la participación de España en la Operación Tormenta del Desierto y por ser la primera guerra retransmitida casi en directo a millones de hogares.

El origen de la crisis: la invasión de Kuwait

El conflicto estalla el 2 de agosto de 1990, cuando las tropas de Irak, bajo el mando de Sadam Husein, invaden Kuwait en una ofensiva rápida y contundente. Bagdad justificó la invasión alegando disputas territoriales y económicas, así como acusaciones de sobreproducción de petróleo por parte de Kuwait. Sin embargo, la ocupación fue vista por la comunidad internacional como una violación flagrante del derecho internacional y una grave amenaza para la estabilidad de Oriente Próximo.

La ONU toma partido: un ultimátum con fecha límite

La reacción internacional no se hizo esperar. El Consejo de Seguridad de la ONU condena la invasión y aprueba una serie de resoluciones que exigen la retirada inmediata e incondicional de las tropas iraquíes. Tras meses de negociaciones y sanciones, la ONU fija un ultimátum definitivo: Irak debe abandonar Kuwait antes del 15 de enero de 1991. Sadam Husein desoye el aviso, cerrando la puerta a una solución diplomática.

La noche que empezó la guerra: Operación Tormenta del Desierto

Pocas horas después de expirar el ultimátum, en la madrugada del 16 de enero de 1991, comienza la Operación Tormenta del Desierto. Una intensa campaña aérea liderada por Estados Unidos y una amplia coalición internacional golpea objetivos militares estratégicos en Irak. Las imágenes de los bombardeos sobre Bagdad, iluminando la noche del desierto, se convirtieren en iconos de una guerra que avanzó con rapidez y contundencia.

España ante la guerra: apoyo político y rechazo social

España participa en el conflicto dentro del marco de la coalición internacional, aportando principalmente apoyo logístico y naval. El Gobierno de Felipe González defiende la intervención como una respuesta legal amparada por la ONU, con respaldo mayoritario en el Parlamento. Sin embargo, la decisión también provoca una fuerte contestación social, con manifestaciones en todo el país que reclamando la paz y un rechazo a la implicación española en una guerra lejana pero muy presente en la conciencia colectiva.

La primera guerra televisada en directo

La Guerra del Golfo se convierte en un fenómeno mediático sin precedentes. Por primera vez, millones de personas siguen un conflicto armado casi en tiempo real desde sus casas, a través de informativos y conexiones en directo. Las imágenes nocturnas de los bombardeos, los corresponsales en el frente y las ruedas de prensa militares marcaron una nueva era en la cobertura informativa de las guerras, transformando para siempre la relación entre los conflictos armados, los medios de comunicación y la opinión pública mundial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.