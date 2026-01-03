Los cuatro delitos a los que se enfrenta Nicolas Maduro: "Le espera la ira de la justicia estadounidense"

Después de que los Delta Force de Estados Unidos capturaran a Nicolás Maduro y su mujer en la madrugada del viernes al sábado, el hasta hoy presidente venezolano se enfrenta formalmente a al menos cuatro cargos penales por narcotráfico en Estados Unidos. Y hacia allí será trasladado junto a su esposa Cilia Flores después de haber pasado unas horas en un búnker militar. De ahí se dirigirán en barco a Nueva York para ser juzgados.

Podrían ser imputados este próximo lunes

A lo largo de este sábado, tanto Maduro como su mujer Cilia Flores han emprendido su camino hacia un aeropuerto militar de Nueva York, en el Condado de Orange (California). Ambos serán imputados la semana que viene en una corte federal de Nueva York, aunque sin ir más lejos podría darse este próximo lunes 5 de enero.

"Se enfrentará a la ira de la justicia estadounidense"

La fiscal general estadounidense, Pam Bondy, ha asegurado que la pareja se enfrentará pronto a toda "la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses". Un mensaje en el que ha agradecido la valentía a Trump y las fuerzas especiales: "A Trump por exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales".

Los cuatro delitos a los que se enfrenta Maduro

De momento Nicolas Maduro se enfrentará en Estados Unidos a estos cuatro delitos.

Conspiración de narcoterrorismo.

Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

Posesión y uso de ametralladoras y dispositivos destructivos contra el país.

Conspiración para la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Maduro, tras ser sorprendido en su habitación, intentó huir a su búnker

Por otra parte, Donald Trump ha asegurado en su intervención que Maduro "quiso encerrarse en un búnker, pero no pudo llegar a la puerta, la cual habríamos derribado en apenas 47 segundos", dijo antes de que Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, diera más detalles:

"Maduro llegó hasta la puerta de su refugio, pero ya no la pudo cerrar. Nosotros llevábamos sopletes para sacarlo. Esta operación, conocida como operación Resolución Absoluta, fue discreta, precisa y se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 2 de enero. Fue la culminación de meses de planificación y ensayos, una operación que, francamente, solo el ejército estadounidense podía llevar a cabo", dio a conocer Caine.

"Llevábamos sopletes para sacarlo"

El líder republicano reconoció la complicación de la operación ya que la "casa parecía más una fortaleza. Tenía puertas de acero, lo que llaman un espacio seguro, de acero sólido... Intentó entrar, pero se abalanzaron sobre él tan rápido que no lo logró", admitió. Maduro y su mujer fueron sorprendidos mientras dormían y las fuerzas estadounidenses les sacaron prácticamente a rastras.

Por otra parte, el gran titular de la comparecencia ha sido la confirmación oficial de que el gobierno del país venezolano quedará en manos de Estados Unidos "hasta que haya una transición segura, adecuada y juiciosa" con el fin de buscar "la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela".

