Cuánto petróleo tiene Venezuela y qué planes tiene Trump para rentabilizarlo

El 3 de enero de 2026 marcó un cambio de rumbo en el panorama geopolítico internacional. Aquel día las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, trasladándolos a Estados Unidos (EEUU). Este hecho ha demostrado, una vez más, el interés que posee Donald Trump en el país latinoamericano.

De hecho, el presidente de los EEUU no ha escondido su motivación por el control del petróleo venezolano.

El interés de Donald Trump en el petróleo venezolano

Pero, ¿de dónde viene este interés de Trump por el crudo venezolano? Caracas cuenta con más 300.000 millones de barriles de petróleo, alrededor de un 17% del total mundial. Sin embargo, su producción es del 1% debido a décadas de mala gestión en el país y a años de sanciones.

Asimismo, el presidente de los EEUU tiene 'sed' de petróleo venezolano y hace reproches al país latinoamericano. "No olviden que nos quitaron el petróleo hace años" afirmó Trump durante una entrevista en New York Times. El republicano hizo referencia a la nacionalización de instalaciones construidas por empresas petroleras estadounidenses.

Medios como New York Times afirman que ese "dominio energético" que busca la Casa Blanca sobre Venezuela podría ampliar la capacidad de Estados Unidos para proyectar su poder en todo el mundo sin preocuparse por las consecuencias económicas y políticas de las crisis de los precios del petróleo. Además, aumentaría su influencia sobre el petróleo de Oriente Medio y dejaría a consumidores como China, más dependientes de Washington.

¿Cuánto petróleo tiene Venezuela?

Está claro que, en lo que se refiere a petróleo, Venezuela es la joya de la corona para EEUU. Según datos publicados en 2024, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Venezuela contaba en 2023 con 303.008 millones de barriles de petróleo crudo. Con esta cifra, lleva la delantera a países como Arabia Saudí (267.230 millones) Irán (208.600), Iraq (145.019), Emiratos Árabes Unidos (113.000) o Kuwait (101.500).

Si hacemos la comparativa con EEUU, Caracas triplicaría a Washington en número de barriles. EEUU tenía 46,422 mil millones en 2023, según datos de la Administración de Información Energética de EEUU (EIA). Por lo tanto, Venezuela multiplica por siete el número de barriles de petróleo crudo.

Sin embargo, varios factores han hecho que Venezuela nunca haya tomado un liderazgo real en su producción. La EIA apunta mala gestión gubernamental sumada las sanciones internacionales y la crisis económica del país, ha propiciado la falta de inversión y mantenimiento, además de un deterioro de sus infraestructuras.

El tipo de petróleo que posee Venezuela es un crudo pesado y extrapesado, viscoso y denso, según explica Luis González Reyes, autor de La espiral de la energía a El Salto, lo que hace más complicada su extracción.

¿Cuánto dinero podría ganar Trump con el petróleo de Venezuela?

En un principio, cabe señalar que existen diversos tipos de petróleo y que la referencia internacional son Brent o el WTI. No obstante, para estimar un cálculo de lo que se obtendría con las reservas venezolanas habría que tener en cuenta el blend Merey 16 venezolano, que se ubicó el pasado mes de noviembre en un 47'51 dólares por barril, tal y como recogen medios venezolanos y detalla la OPEP.

Si cogemos este precio y tenemos en cuenta los 303.008 millones de barriles de petróleo crudo de Venezuela y lo multiplicamos por tal precio, obtenemos un valor teórico de aproximadamente 14,4 billones de dólares. No obstante, esta cifra no contempla los costes de extracción, por lo que representa únicamente un valor nominal.

Los planes de Trump para rentabilizar el petróleo venezolano

El pasado fin de semana, Trump se reunió con varias compañías petroleras para que invirtieran en Venezuela. El presidente de EEUU no tuvo el respaldo de la inversión de 100.000 millones de dólares que requiere la industria petrolera de Venzuela.

Fue el caso del director general Darren Woods de Exxon Mobil quien dijo que el país latinoamericano "no es apto para inversiones" desde el punto de vista comercial y legal.

No obstante, más allá de este tira y afloja, lo cierto es que todo indicaría que Venezuela ya ha activado la maquinaria. La estatal petrolera PDVSA comenzó a revertir los recortes de producción de petróleo a medida que se reanudan las exportaciones bajo supervisión americana, según afirman fuentes recogidas por Reuters.

