Corre desnudo por la calle tras ser sorprendido ‘in fraganti’ por el marido de su amante que le perseguía con un machete

En la ciudad argentina de Bariloche todos hablan del hombre que corrió desnudo por la calle tras haber sido sorprendido por el esposo de su amante. En esta sede de una conocida estación de esquí de los Andes, se ha vivido una curiosa escena con un joven y desnudo protagonista.

La historia fue de las más leídas en varios medios de todo el país y es que parece de película. El hecho ocurrió el sábado pasado, cuando un hombre salió de su casa para ir a trabajar. Sin embargo, por algún motivo decidió volver a su vivienda. Al entrar de nuevo en su casa, cerca de las 10 de la mañana, notó que su mascota tenía un comportamiento extraño: ladraba señalando debajo de la cama.

Y era allí precisamente donde permanecía escondido el amante de su esposa, completamente desnudo, que no dudó en salir corriendo de la vivienda. No pudo coger ni siquiera los calzoncillos o la llave del coche, según informa Daily Mail.

Ahí fue cuando el hombre fue descubierto desnudo y no tuvo más remedio que salir corriendo de esa guisa de la vivienda. El individuo no pudo coger ninguna de sus prendas de vestir ni las llaves de su coche. El hombre intentó que algún automovilista se apiadara de él mientras el marido despechado corría detrás de él con un machete en sus manos. Como no pudo alcanzarlo, descargó su ira contra el auto del individuo, que fue ‘rescatado’ por un camionero que grabó toda la escena.

El hombre indicó a la policía que volvió a su casa y que descubrió el engaño, y que después de ver al amante de su esposa bajo la cama cogió un machete y comenzó a perseguirle. Luego aseguró que, tras no poder alcanzarle, le destrozó el vehículo completamente.

El amante no dudó en salir a la calle desnudo a pesar de, las temperaturas alcanzan grados negativos debido a que en el hemisferio sur se encuentran en pleno invierno.