Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Francia

Condenados a entre 4 y 8 meses de cárcel los 10 ciberacosadores que difundieron bulos diciendo que Brigitte Macron había nacido hombre

Los condenados también tendrán que abonar de forma solidaria a la esposa del presidente Emmanuel Macron una indemnización de 10.000 euros por daños morales.

Imagen de archivo de la primera dama francesa, Brigitte Macron

Imagen de archivo de la primera dama francesa, Brigitte MacronEFE

Publicidad

Este lunes, el Tribunal Correccional de París ha condenado a penas de cuatro y ocho meses de cárcel a los diez acusados por ciberacosar a la primera dama francesa, Brigitte Macron, que solo tendrán que cumplir en prisión en caso de reincidencia. También tendrán que abonar de forma solidaria a la esposa del presidente francés, Emmanuel Macron, una indemnización de 10.000 euros por daños morales.

Difundieron bulos sobre que Brigitte Macron había nacido hombre

Los condenados, que difundieron bulos sobre que Brigitte Macron había nacido hombre y que era una mujer transgénero, además de comentarios maliciosos sobre la diferencia de edad entre la primera dama y el presidente francés, tienen edades comprendidas entres 41 y 65 años, y profesiones muy diferentes, entre las que destacan desde una vidente hasta un corredor de bolsa pasando por un cargo electo local, un corredor de bolsa, un escritor o un galerista.

En el banquillo se han sentado Aurélien Poirson-Atlan, que se hace llamar en redes "Zoé Sagan". Es uno de los principales impulsores de esta teoría de la conspiración, que surgió con la victoria de Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales de 2017.

También estaban acusados Xavier Poussard y la autodenominada "periodista independiente autodidacta", Natacha Rey. A Rey es a quien se le atribuye el origen conspiranoico del rumor sobre la primera dama francesa. Su nombre real es Christelle L., y padece un cáncer en estado avanzado.

Durante el juicio, a la entrada de la audiencia, Amandine Roy (su nombre real es Delphine J.), aseguró a la prensa que "no había cometido ninguna infracción", hechos que pretendía explicar ante los jueces.

Los bulos traspasaron fronteras y pasaron a ser más populares a partir de marzo de 2024 cuando la influencer trumpista, Candace Owens, comenzó a difundir por redes estas teorías.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Imágenes falsas de la detención de Maduro se viralizan antes de difundirse la fotografía real

Imágenes falsas de la detención de Maduro se viralizan antes de difundirse la fotografía real

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de la primera dama francesa, Brigitte Macron

Condenados a entre 4 y 8 meses de cárcel los 10 ciberacosadores que difundieron bulos diciendo que Brigitte Macron había nacido hombre

Noticias de Venezuela de hoy 5 enero: La última hora de la situación en el país tras el ataque de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro

Noticias de Venezuela de hoy 5 enero: La última hora de la situación en el país tras el ataque de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro

La otra cara de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela: bulos, IA y vídeos fuera de contexto

La otra cara de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela: bulos, IA y vídeos fuera de contexto

El presidente de EE.UU., Donald J Trump regresa a la Casa Blanca
Venezuela

Trump amenaza con un segundo ataque a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: "Estamos listos"

Llegada de Maduro a la sede de la agencia antidroga
Venezuela

VÍDEO: Las imágenes de la detención de Nicolás Maduro, desde su foto esposado hasta su llegada a la cárcel

Venezuela.- EEUU anticipa una mejor cooperación con lo que queda del Gobierno venezolano tras la operación contra Maduro
Venezuela

Última hora de la situación de Venezuela hoy en directo: Jura de Delcy Rodríguez y comparecencia de Nicolás Maduro

Maduro y su mujer han pasado la noche en una prisión de Brooklyn. Esta noche, Donald Trump ha regresado a Washington desde Mar-A Lago. Desde el Air Force One ha amenazado a Venezuela con un segundo ataque si no se comportan.

Marcha en Caracas tras la detención de Nicolás Maduro
Venezuela

La resaca del arresto de Maduro: un domingo de cárcel, protestas y pulso internacional

Nicolás Maduro ha pasado su primera noche en una prisión federal de Nueva York mientras Venezuela despierta sin su presidente y el mundo reacciona a una operación militar sin precedentes. Entre denuncias de muertes, protestas en varios países y un juicio ya en marcha, el domingo ha marcado el inicio de una etapa incierta para el país y para el equilibrio diplomático global.

Imagen de archivo que muestra la bandera de la Unión Europea

La UE pide una transición pacífica en Venezuela y apela al respeto del derecho internacional

El vídeo que ha subido la Casa Real sobre Nicolas Maduro

La Casa Blanca publica un vídeo de Maduro retando a Estados Unidos a detenerle: "Vengan a por mí, les espero en Miraflores"

Imágenes falsas de la detención de Maduro se viralizan antes de difundirse la fotografía real

Imágenes falsas de la detención de Maduro se viralizan antes de difundirse la fotografía real

Publicidad