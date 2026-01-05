Condenados a entre 4 y 8 meses de cárcel los 10 ciberacosadores que difundieron bulos diciendo que Brigitte Macron había nacido hombre

Este lunes, el Tribunal Correccional de París ha condenado a penas de cuatro y ocho meses de cárcel a los diez acusados por ciberacosar a la primera dama francesa, Brigitte Macron, que solo tendrán que cumplir en prisión en caso de reincidencia. También tendrán que abonar de forma solidaria a la esposa del presidente francés, Emmanuel Macron, una indemnización de 10.000 euros por daños morales.

Difundieron bulos sobre que Brigitte Macron había nacido hombre

Los condenados, que difundieron bulos sobre que Brigitte Macron había nacido hombre y que era una mujer transgénero, además de comentarios maliciosos sobre la diferencia de edad entre la primera dama y el presidente francés, tienen edades comprendidas entres 41 y 65 años, y profesiones muy diferentes, entre las que destacan desde una vidente hasta un corredor de bolsa pasando por un cargo electo local, un corredor de bolsa, un escritor o un galerista.

En el banquillo se han sentado Aurélien Poirson-Atlan, que se hace llamar en redes "Zoé Sagan". Es uno de los principales impulsores de esta teoría de la conspiración, que surgió con la victoria de Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales de 2017.

También estaban acusados Xavier Poussard y la autodenominada "periodista independiente autodidacta", Natacha Rey. A Rey es a quien se le atribuye el origen conspiranoico del rumor sobre la primera dama francesa. Su nombre real es Christelle L., y padece un cáncer en estado avanzado.

Durante el juicio, a la entrada de la audiencia, Amandine Roy (su nombre real es Delphine J.), aseguró a la prensa que "no había cometido ninguna infracción", hechos que pretendía explicar ante los jueces.

Los bulos traspasaron fronteras y pasaron a ser más populares a partir de marzo de 2024 cuando la influencer trumpista, Candace Owens, comenzó a difundir por redes estas teorías.

