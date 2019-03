Cobertizos reconvertidos en lugares de ensueño

COBERTIZOS RESTAURADOS

Las personas que tienen la suerte de tener un jardín en su casa, a menudo tienen un cobertizo o una pequeña caseta para poder almacenar aquello que no tiene hueco en casa, como las herramientas, los juguetes viejos, la televisión que ya no usas. Pues bien, algunas de esas personas han decidido sacar más partido a ese rincón y han hecho de su cobertizo una estancia más de su casa. Convertir en una sauna, un bar o un salón a tu gusto no es tan difícil como parece.