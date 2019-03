Mide 1,70 metros, pesa menos de 40 kilos y tiene la cintura más estrecha del mundo. Ésta es la presentación de Ioana Spangenberg, una modelo rumana cuya cintura mide sólo cincuenta centímetros de diámetro.

Ioana tiene 30 años, y a pesar de su extrema delgadez, asegura no sufrir ningún problema alimenticio. "Nadie me cree -asegura Ioana en 'The Sun'- pero todos los días como tres platos grandes de carne y además chocolate y cosa fritas. El problema es que mi estómago es pequeño".

Ya con trece años, Ioana tenía una cintura de 38 centímetros. "Estaba tan delgada -recuerda- que podían cogerme el vientre con las dos manos y tocárselas".

En 2006, la modelo conoció a su actual pareja, un alemán que, según dice "le animó a sentirse cómoda en su propia piel y a convertirse en modelo".