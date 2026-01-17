La ciencia desmiente a Trump: Tomar paracetamol durante el embarazo no aumenta el riesgo de autismo en el bebé

"El acetaminofeno (paracetamol) puede asociarse con un riesgo muy alto de autismo", o "si está embarazada, no tome Tylenol (una marca comercial de paracetamol muy popular en EEUU). No lo tome.": Fueron palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa en septiembre de 2025. A su lado se encontraba el secretario de Salud, Robert F. Kennedy. No les respaldaba ninguna evidencia científica, pero desde el Gobierno de EEUU asociaron el consumo de paracetamol durante el embarazo con el riesgo de autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad o discapacidad intelectual en los bebés.

Ahora, un estudio publicado en la revista The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women's Health, ha demostrado que las afirmaciones del mandatario estadounidense eran falsas, y con un estudio por delante. Por ello, los científicos, tras valorar más de 4.000 estudios y estudiar millones de casos en los que se incluyen factores genéticos y medioambientales, han concluido que no hay evidencias que demuestren el riesgo.

Críticas de la comunidad científica

La profesora Asma Khalil, obstetra consultora y especialista en medicina fetal del Hospital St George, lo ha dejado claro: "No existe vínculo entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el riesgo de autismo, TDAH o discapacidad intelectual. Debemos tranquilizar a las mujeres embarazadas que nos escuchan, es seguro usar paracetamol en el embarazo si tienen dolor o fiebre".

Pero hay más profesionales que respaldan la seguridad del uso del medicamento durante el embarazo. Es el caso de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que inmediatamente después de las declaraciones del presidente de EEUU, sacó un comunicado: "Nuestra recomendación se basa en un análisis riguroso de los datos científicos disponibles y no hemos encontrado ninguna evidencia de que tomar paracetamol durante el embarazo cause autismo en niños".

Han sido muchas las críticas que ha recibido Donald Trump por parte de la comunidad científica tras las afirmaciones que ponían en duda la seguridad del medicamento: "Representa una preocupante desviación de la práctica médica basada en la evidencia y requiere una respuesta inmediata por parte de la comunidad de obstetricia y ginecología", recalcaron desde la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología (FIGO).

Y no sólo es seguro siempre y cuando esté clínicamente indicado, sino que el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) subraya que "el acetaminofeno continúa siendo el analgésico y antipirético de primera línea más seguro durante el embarazo", y que "el conjunto actual de la evidencia no respalda un vínculo causal entre el uso prenatal de acetaminofeno y los trastornos del neurodesarrollo".

