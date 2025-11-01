China suspende las restricciones a la exportación de tierras raras para la Unión Europea

Este sábado China ha confirmado que suspende los controles a la exportación de tierras raras y de otros materiales estratégicos a la Unión Europea. Una decisión que supone un alivio para sectores clave de la industria, entre ellos, el automovilístico.

Después de la videoconferencia de alto nivel mantenida este viernes entre el comisario de la UE y el Ministro de Comercio chino, China confirmaba este sábado que la suspensión durante 12 meses de sus refuerzos a los controles de exportaciones de tierras, también se aplicará a la Unión Europea.

Sefcovic celebra las "constructivas negociaciones"

El comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, celebra las "constructivas negociaciones" que han desembocado en esta demora sobre una intensificación de los controles que amenazaban desde octubre con desembocar una verdadera crisis comercial entre Pekín y Bruselas, unas medidas que el propio comisario calificó en su momento de "injustificadas y dañinas".

Por su parte, el portavoz de Comercio de la UE, Olof Gill, ha celebrado esta suspensión como una "medida apropiada y responsable para garantizar la estabilidad de los flujos comerciales mundiales en un ámbito de vital importancia".

