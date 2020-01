David Cameron salió reelegido y tuvo que cumplir con su promesa. El referéndum se llevó a cabo el 23 de junio de 2016 y en él un 48,1 % de los británicos votaron a favor de quedarse en la UE, mientras que un 51,8 % se pronunció a favor del 'Brexit'. El primer acuerdo llegó el 25 de noviembre de 2018 y tras él Theresa May intentó someterlo ante el Parlamento británico, pero hasta en tres ocasiones fue rechazado. El tercer 'no' llegó en marzo de 2019. Tras ello, May decidió dimitir, lo que conllevó el ascenso al poder de Boris Johnson, una de las caras más representantes del 'Brexit'.