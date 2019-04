Beatriz Marín: "Me asusté un poco cuando la policía nos mandó correr, no sabía hacía donde tirar"

CONTÓ EN DIRECTO UNA DE LAS EXPLOSIONES

Beatriz Marín, una testigo que ayer contaba en directo la explosión del metro de Maelbeek, cuenta en una entrevista a Espejo público cómo ha vivido lo sucedido. Cuenta que estaba intentando coger el autobús para llegar al aeropuerto y ver qué estaba sucediendo, cuando empezó a ver a mucha gente concentrada en la calle y comenzó a oler a quemado. La parada de autobús está justo detrás del edificio de la comisión europea, muy próxima a la parada de metro donde se produjo la explosión. A continuación relata el momento en el que la policía salió de la boca de metro, pidiéndo a la gente que por favor saliese corriendo por miedo a una nueva explosión. "Vi un poco de descontrol por parte de la policía, pero es normal, ni ellos mismos sabían como gestionar el momento". "Me asusté un poco, sobre todo cuando la policía nos mandó correr, no sabía hacia donde tirar", afirma. "Me puse bastante nerviosa".