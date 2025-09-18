Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La autopsia revela la causa de la muerte de Matilde Muñoz, la española hallada muerta en Indonesia

El informe forense detecta traumatismos en cabeza, cuello y pecho; dos detenidos habrían confesado el asesinato y el cuerpo fue movido y enterrado en una playa semanas después de su desaparición.

Una imagen de Matilde Muñoz en uno de sus viajes por el sureste asiático

Una imagen de Matilde Muñoz en uno de sus viajes por el sureste asiáticoEFE

La investigación por la muerte de Matilde Muñoz, española hallada sin vida en una playa de Senggigi (Lombok), da un giro decisivo tras conocerse la autopsia. El examen, practicado el 4 de septiembre en el hospital policial de Mataram, concluye que la víctima "murió por asfixia" y "fortalece la sospecha de que fue víctima de violencia", según informó este jueves la Policía de Indonesia. El documento describe "signos de traumatismos en la cabeza, cuello y pecho".

La Policía de Lombok Occidental detalla que el análisis post mortem apunta a traumatismo contuso en la parte superior del cuerpo y respalda la tesis de una muerte violenta. En el momento del hallazgo, el 30 de agosto, el cuerpo "fue encontrado boca abajo, con ropa y joyas, incluyendo dos collares con colgantes de una concha y una figura de Buda".

Cronología: de la desaparición al hallazgo en la playa

Matilde Muñoz, que habría cumplido 73 años este mes, desapareció en julio. Su entorno familiar y de amigas dio la alerta tras perder el contacto. El cadáver apareció un mes y medio después en una zona costera de Senggigi, en el oeste de la isla, donde la ferrolana acostumbraba a pasar largas temporadas.

La Policía detuvo el mes pasado a dos hombres, un empleado del hotel Bumi Aditya, donde se alojaba Muñoz, y un extrabajador, que "confesaron matar a la mujer en su bungaló" la madrugada del 2 de julio.

Según esos testimonios, el cuerpo fue trasladado primero al cuarto del generador del hotel, donde permaneció cuatro días; después, a una parte trasera del complejo; más tarde, en agosto, a una parcela vacía; y finalmente, el 24 de agosto, "los restos de la víctima fueron trasladados y enterrados en la playa".

El establecimiento Bumi Aditya acumula quejas de visitantes que lo describen como "inseguro", con "ratas" e incluso robos. Ese contexto alimenta el foco sobre las condiciones del alojamiento en el que se hospedaba la víctima y el entorno del presunto crimen.

La Policía de Lombok afirma que "continúa completando la ficha del caso" para remitirla a la Fiscalía y "asegurar una investigación completa". Los sospechosos serán acusados de asesinato premeditado y robo con violencia resultando en muerte.

En paralelo, la investigación ha concretado que le sustrajeron 3 millones de rupias (unos 155 euros), equivalentes a un salario medio mensual en el país.

