Así supervisó Trump el operativo para la captura de Maduro: "Como si viera un programa de televisión"

Muy concentrado y rodeado de su equipo, así vivió el presidente estadounidense Donald Trump, la operación "Resolución Absoluta", el operativo para derrocar a Maduro. La Casa Blanca difundió este sábado las fotografías que muestran el seguimiento de Trump en tiempo real observando pantallas desde una sala de seguimiento, acompañado por altos cargos civiles y militares.

Según explicó en la conferencia de prensa el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, la operación fue el resultado de meses de planificación y ensayos previos. Caine detalló que se trató de una misión "discreta y precisa", llevada a cabo durante las horas más oscuras del 3 de enero.

Trump observando el operativo junto a su equipo. | EFE

Más de 150 aeronaves participaron en el despliegue, incluidos cazas F-35, F-22 y F-18, aviones de alerta temprana E-2 y bombarderos estratégicos B-1. El objetivo era introducir una fuerza de interdicción en pleno centro de Caracas manteniendo el factor sorpresa, mientras el componente aéreo neutralizaba los sistemas de defensa aérea venezolanos para permitir el paso seguro de los helicópteros.

La llegada al complejo donde se encontraba Maduro se produjo a las 2:01 horas de la madrugada, hora local venezolana. Según Caine, la unidad de élite avanzó con rapidez, aisló la zona y aseguró la protección de la fuerza terrestre durante la captura.

Trump confirmó que un helicóptero estadounidense resultó dañado y que dos militares sufrieron heridas, aunque precisó que no hubo fallecidos y que la aeronave pudo regresar a su base.

"Como si viera un programa de televisión"

En las declaraciones que ofreció después en Fox News, Trump elogió el operativo y a los militares implicados. Aseguró que se trató de una operación "brillante" y afirmó que Maduro fue capturado "en mitad de la noche", comparando la actuación con otras operaciones militares recientes de Estados Unidos.

En una entrevista con Fox News desde su residencia en Mar-a-Lago, el presidente relató que siguió la misión en directo. "La vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión. Vimos cada aspecto, la velocidad, la violencia, fue algo increíble", afirmó. Añadió que estuvo rodeado de generales y altos mandos mientras observaban el desarrollo de la operación.

Trump describió la complejidad del despliegue, con múltiples tipos de aeronaves y planes para distintos escenarios. Según su relato, las fuerzas estadounidenses penetraron en zonas fuertemente protegidas, con puertas acorazadas diseñadas para impedir el acceso. Aseguró que Maduro se encontraba en una "fortaleza", con un espacio de seguridad reforzado con acero macizo, al que no logró acceder antes de ser capturado.

El presidente destacó que no se produjeran víctimas mortales y que todas las aeronaves regresaran, pese a los daños sufridos por uno de los helicópteros. También explicó que la operación se retrasó varios días por motivos meteorológicos, hasta que las condiciones fueron consideradas óptimas.

Tras la captura, Trump aseguró que Maduro y su esposa fueron evacuados en helicóptero y que iban a ser trasladados a Nueva York para enfrentar a la justicia estadounidense, donde, según dijo, ambos están acusados por su presunta implicación en una red de narcotráfico. El mandatario afirmó que Estados Unidos seguirá muy involucrado en el futuro de Venezuela, con el objetivo declarado de "traer la libertad" y establecer una nueva relación con el país.

