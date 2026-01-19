Un año de Donald Trump en la Casa Blanca

El primer año de Trump en el gobierno se ha convertido en un espectáculo impredecible que arrancó el 20 de enero del año pasado.

Política interior

Recién llegado al cargo indultó a 1500 procesados por el asalto al Capitolio. Un aacontecimiento que se produjo después de perder las elecciones y apenas unos días antes de que terminara su mandato y tomara posesión Joe Biden como presidente. Mientras en Estados Unidos continuaban las protestas en las calles de diferentes estados y por diferentes motivos. Las deportaciones sin un juicio previo y las detenciones a plena luz del día han hecho a muchos expertos hablar del deterioro de una de las democracias más antiguas del mundo. También por reiterados intentos de arrebatar la independencia a la Reserva Federal.

Aranceles y política migratoria

A los pocos días, arrancaron sus polémicos recortes en la administración pública con el despido de cientos de funcionaros. Para muchos son movimientos que pretenden ser una maniobra de distracción de sus escándalos, como los papeles de Epstein. Aunque apenas poco después empezó a llevar a cabo políticas arancelarias. Impuso aranceles a medio mundo. Llegó a imponer un 67% a China. Eso sí, con la mayoría de países se sentó a negociar después y suavizó el tono.

Al margen de todo esto, ha revolucionado por completo el tablero geopolítico. Su afán intervencionista contrasta con su talante durante su primer mandato. Empezó con el ataque a las instalaciones nucleares de Irán y siguió con su papel mediador en Ucrania, una guerra que sigue sin terminar, y en Gaza, donde hay un alto el fuego pero continúan los bombardeos. Después llegóa la captura de Maduro en Venezuela. Son las aventuras imperialistas del republicano que no parecen tener fin. Ahora ha puesto el foco en Groenlandia e Irán.

Su popularidad sigue cayendo por momentos y así lo avalan las encuestas.

